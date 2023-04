Mariví Yubero, copresidenta de Nórdicos en adopción: "Cuando se estrenó 'Juego de tronos' todo el mundo quería un husky"

No importa la raza que sea, por desgracia, en España el abandono no diferencia tamaños, colores o pedigrí, especialmente cuando hablamos de perros que requieren de cuidados y mantenimientos especiales como pueden ser los Border collies, el Partor belga malinois o los perros nórdicos. ¿Sabías que estos últimos también podemos encontrarlos abandonados y en los refugios de animales?

Igual que existen asociaciones especializadas en proteger y rescatar razas como las arriba mencionadas, Nórdicos en adopción nació de la incomprensión de esta raza por parte de mucha gente, incluidos los propios tutores de estos animales.

"Decidimos crear la asociación porque nos dimos cuenta de que, al igual que ocurre con otras razas, las nórdicas son muy incomprendida", explica Mariví Yubero, copresidenta de la asociación Nórdicos en adopción. "Tienen un comportamiento y son de una manera concreta que les hacen diferentes a otras razas".

Así, hace ocho años un grupo de personas amantes de estas razas se organizaron para ayudar a un husky que nadie quería y, desde entonces han estado difundiendo casos hasta 2015, cuando decidieron constituirse como asociación. "Mi compañera Laura Redondo, quién consta como presidenta, fue la que empezó a difundir y bueno, llegó un punto en que había tanta gente queriendo ayudarnos económicamente, que optamos por formar la asociación", añade Yubero.

Los perros no son un capricho

Como asociación, Nórdicos en adopción se encarga de rescatar perros de razas como los Husky, el Samoyedo, los Akita o Malamute, entre otros. Los sacan de las perreras y les buscan residencia, casas de acogida, se encargan de los gastos veterinarios y de su mantenimiento y, por supuesto, buscan una nueva familia para ellos, un hogar a su altura.

"Nos centramos en las razas nórdicas a raíz de Rufo, el husky del que Laura se hizo cargo cuando empezó todo esto y porque yo ya tenía experiencia con este tipo de razas", explica Yubero. "Además, ya entonces nos dábamos cuenta de que eran un capricho para mucha gente que no se dan cuenta del daño que les hacen al abandonarlos a los pocos años".

De hecho, la copresidenta recuerda el "boom" que hubo cuando se estrenó Juego de tronos. "Todo el mundo quería un husky, o un perro tipo lobo", lamenta recordando el peligro que tiene que un perro se ponga de moda (tal y como ha pasado con otras razas como los Carlinos, los Dálmatas o los Malinois.

Jamás se les debe cortar el pelo y, además, deben estar bien cepillados, sin pelo muerto, que les pueda producir dermatitis y hace que no transpire la piel

"A pesar de tener fama de ser independientes, no lo son. Son cabezones y digamos que su obediencia la vamos a poner entre comillas, dependiendo de las situaciones, lo cual se confunde con independencia", explica Yubero. "Ellos quieren estar contigo y con los miembros de la familia, dormir en tu habitación, ser uno más, por eso sufren tanto cuando son abandonados".

Además, la copresidenta de la asociación recuerda que tener estos perros requiere de unos cuidados específicos de este tipo de razas, como el mantenimiento del pelo o el cuidado con las altas temperaturas. "Todos, aunque tengan más o menos, tienen varias capas de pelo y una grasa que hacen que a través de ese pelaje controlen el calor y el frío", detalla.

"Jamás se les debe cortar el pelo, a no ser que haya un problema de piel y, además, deben estar bien cepillados, sin pelo muerto, que les puede producir dermatitis y hace que no transpire la piel", añade. "Es por esto también que no es una raza adecuada para tener en zonas de mucho calor, porque aunque son capaces de regular la temperatura, lo pasan mal. Siempre hay que buscarles las zonas más frescas de la casa".

Además, Yubero también explica que, en ocasiones, se asocia el tener un perro medio grande con correr con ellos muchos kilómetros. "Esto no es así", asegura. "Les tienes que sacar a pasear, sí, pero tampoco hace falta ir todos los días a la montaña, hay que dejarles que trabajen el olfato también".

En busca de un perro de raza por menos dinero...

Nórdicos en adopción rescata sobre todo nórdicos que se encuentran en perreras o los cogen de criadores que ya no los quieren. "También difundimos de particulares y otras protectoras", cuenta la copresidenta. "En los últimos tiempos, hay muchos huskies jóvenes y de raza con dos y tres años que se están deshaciendo de ellos, algo que antes pasaba más con perros más mayores".

"Y, aunque hay criadores muy buenos de estas razas, también hay muchos ilegales, sobre todo en Andalucía. Casi todos los perros que rescatamos en situaciones extremas proceden de allí", añade. "Se trata de gente que tiene a los perros en condiciones deplorables y que vende cachorros online por 300-400 euros, sin ninguna garantía. Hemos llegado a rescatar hembras que pesaban 12 kilos, que ni sabes cómo siguen vivas".

Casi todos los perros que rescatamos en situaciones extremas proceden de criadores ilegales en Andalucía

Además, Yubero cuenta que los cruces de estas razas cuesta mucho darlos en adopción. "Ellos y los perros que son más mayores", afirma. "La gente cuando busca adoptar quieren perros de raza y jóvenes, de hecho, nos preguntan muchísimo por los cachorros, buscando tener un perro de raza por mucho menos dinero que lo que te cuesta adquirirlo de un buen criador".

Cómo ayudar a Nórdicos en adopción

Para cubrir los gastos de la asociación, Yubero explica que Nórdicos en adopción cuenta con un grupo de Teaming al que se puede apuntar quién quiera y donar un euro al mes; pero también tienen algunos socios que aportan un poco más al mes (entre 20 y 50 euros). "En Navidades hacemos calendario, agendas, tenemos merchandising propio que vendemos casi en su totalidad", añade.

"Cuando surge cualquier emergencia también hacemos llamamiento por redes sociales para cubrir los gastos de alguna operación, por ejemplo. La verdad es que la gente siempre ha respondido muy bien", afirma. "Por otro lado, contamos con casas de acogida, ya que siempre intentamos que los perros que tenemos estén en una casa, pero a veces tenemos que tirar de residencias (siempre aquellas que no tengan al perro todo el día en un chenil)".

Ares, uno de los perros en adopción. NÓRDICOS EN ADOPCIÓN

Por último, si alguien está pensando en adoptar un perro nórdico, el proceso de adopción con la asociación comienza, como es habitual, con un cuestionario online y una primera conversación con la protectora. "Nosotras siempre hacemos acogida con opción de adopción", explica Yubero. "Para ver si el perro se adapta bien a la familia".

"Como máximo pedimos por la adopción 150 euros, dinero que luego se invierte en mantener a los perros a los que seguimos buscándole familia", añade. "De hecho, el tema económico es muy importante de cara a la adopción porque el adoptante debe ser capaz de afrontar los gatos de una buena alimentación y de cualquier problema de salud que pueda surgir".

Yubero también hace hincapié en dedicarle tiempo al animal. "Cuando no puedes ocuparte de estos perros les estás haciendo mucho daño, rompiendo el vínculo con ellos y su confianza, así que tener tiempo también es indispensable para adoptar", concluye.