El 'Deluxe' "hace historia con tres polis": A Luis 'Pinocho' se unirá Víctor Sandoval y Yaiza, la actual pareja de Ginés Corregüela

Sálvame ha anunciado que este viernes al 'polideluxe' asistirán Víctor Sandoval y Yaiza, quien asegura ser la pareja actual de Ginés Corregüela, concursante de Supervivientes. Ambos se unirán a Luis 'Pinocho', el presunto hermano de Anabel Pantoja,

Mientras el posible hijo de Bernardo Pantoja se someterá al test de la verdad acerca de su vínculo de parentesco con la conocida familia, la tertulia de Telecinco ha anunciado a los dos nuevos fichajes de su prime time. Lo ha hecho hablando precisamente del cumpleaños de Belén Rodríguez, al que asistió Sandoval y la propia Belén Esteban.

El excolaborador de la tertulia de Telecinco ha hablado en la primicia: "Llevo arruinado desde 2011. Pero arruinado no económicamente, sino profesionalmente. ¿Cómo pago mi casa y que hago para sobrevivir? Es mi problema". En la promo, ha destacado: "Lo más importante es tener amigos, y tengo muy pocos y muy buenos".

"Me han decepcionado todos mis compañeros de Sálvame menos María Patiño y Belén Esteban. Ayer en el cumpleaños de Belén Ro estábamos los que teníamos que estar, los que valoramos la amistad. Ella no es Sálvame, Belén Rodríguez es la mano derecha de María Teresa Campos. ¿Dónde ha estado toda esa gente por la que ella ha dado tanto? Que ha dado su vida por los demás", ha declarado Sandoval.

Ha adelantado así que hablará de Belén Ro: "No se puede ser mejor persona y compañera que ella... Ese portazo que le han dado quienes eran sus amigos... Hablo de la familia Campos, por ejemplo. No tiene sentido, no se puede ser tan frío ni tan poco humano. Hay que tener corazón".

Por su parte, Sandoval ha dejado claro que su amiga está al tanto de su decisión: "Yo esta mañana lo primero que he hecho ha sido llamar a Belén Rodríguez y decirle que voy a hacer el polígrafo. Y me ha dicho que hiciera lo que quisiera, que ella no me iba a decir nada. Si ella me deja de hablar, será su problema".

Pese al dolor que han manifestado Carmen Borrego y Terelu Campos al escuchar a quien fue su compañero, se han mostrado expectantes. "El Deluxe hace historia con tres polis a la vez, hemos tenido alguna vez dos, pero nunca tres", ha señalado la presentadora.