Óscar Moral, CERMI: "Los retrasos de la Seguridad Social quebrantan seriamente los derechos de las personas con discapacidad"

Desde hace varios meses, las reclamaciones y quejas que llegan desde personas con discapacidad y sus familiares sobre la falta de atención en las oficinas de la Seguridad Social se cuentan por miles. Las demoras para conseguir cita se llegan a extender durante varias semanas y la imposibilidad de acudir directamente a las oficinas deja, en muchos, casos, importantes trámites parados meses.

Esto impacta de manera muy directa a las personas con discapacidad, que a menudo requieren de la atención urgente de estas oficinas para tramitar pensiones o ayudas indispensables para su día a día y en muchos casos, además, requieren que la atención sea presencial, pues necesitan mucho apoyo para hacer estos trámites de manera telemática.

"A CERMI han llegado multitud de quejas, tanto de las asociaciones como individualmente, ante la situación de que no están siendo atendidas con diligencia por parte de la Seguridad Social, tanto para recibir información como cuando tienen que hacer algún trámite con respecto a sus prestaciones", cuenta Óscar Moral, asesor jurídico de CERMI.

Se trata, además, de un problema que ha ido en aumento y que es algo relativamente nuevo, pues, según afirma Moral, "hasta hace relativamente poco la atención por parte de la Seguridad Social ha sido diligente, rápida y nunca se habían producido estas dilaciones en sus oficinas. Estamos muy sorprendidos y, sobre todo, preocupados antes esta situación".

Hasta hace relativamente poco la atención por parte de la Seguridad Social ha sido diligente, rápida

Para intentar solventar esta situación CERMI acudido ante la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados para que se interesen por esta situación y la solucionen, "hemos solicitado que se actúe para investigar y dar solución al colapso actual en la atención a pensionistas y demás personas beneficiarias del sistema, situación que está quebrantando gravemente el acceso a los derechos y prestaciones sociales", afirman.

Desatención e indefensión de los afectados

Esta situación provoca mucha desazón y desesperación en las familias, que ven como ni se les da una cita a tiempo ni se les atiende presencialmente sin cita, "lo que nos dice la gente es que si no estás en el listado de la cita previa o si ese trámite se tiene que hacer telemáticamente porque así lo han establecido, no te atienden. O consigues cita y es con un tiempo muy dilatado o si tú consideras que no puedes esperar, acudes a las oficinas, pero no te atienden. No hay opción. Esto provoca que las personas con discapacidad se sientan desatendidas, perplejas y con una gran sensación de indefensión ante la situación", reconoce el asesor jurídico de CERMI.

En muchos casos, procesos que anteriormente se resolvían en pocas semanas, ahora se dilatan meses y hasta un año como llega a ocurrir con la prestación por hijo a cargo, "con un 77% de discapacidad dieron a mi hijo de baja y, desde entonces, fue una experiencia horrible", cuenta María T, "13 meses de viacrucis en los que fui como 10 veces casi todos los meses y de hacer incansables llamadas De verdad, lo ponen muy difícil …", relata.

Con un 77% de discapacidad dieron a mi hijo de baja y, desde entonces, fue una experiencia horrible

Una situación parecida cuenta Tere, que ha tardado un año y tres meses en recibir tan solo una respuesta, "la solicitamos en enero del año pasado y justo ayer (23 de marzo) me llegó un mail diciendo que ya estaban en trámite. 'Sólo' han tardado un año y 3 meses, además de incontables llamadas y visitas a las oficinas".

Se trata de demoras en muchos casos "inasumibles, y que repercuten de manera muy directa en la vida de estas personas, pues pueden llegar a ser prestaciones esenciales, como incapacidad temporal o permanente, invalidez, asistencia sanitaria, una CUME, una jubilación anticipada por discapacidad…. Son trámites que requieren una información rápida, ágil y no deberían dilatarse meses, pues sus demoras pueden perjudicar seriamente los derechos de las personas con discapacidad".

‘Imposición’ de trámites por vía telemática

Esta dilación hace que muchas personas incluso se den por vencidas o que recurran a hacer trámites telemáticamente cuando no quieren o no saben hacerlo, "nos preocupa mucho la negación de la atención presencial y la imposición telemática. Se está implantando de manera generalizada la realización de trámites por vía telemática, y para muchas personas con discapacidad esto supone tener que buscar la ayuda de una tercera persona para llevarlos a cabo, con lo que conlleva de pérdida de intimidad y de protección de sus propios datos. Se trata de actos propios y personales que no tenemos por qué compartir con otra persona si no queremos", se queja Óscar Moral.

Desde CERMI piden premura a la administración para solucionan esos problemas, que tampoco sabe responder a qué se deben, "desde el Ministerio no nos dan una respuesta clara y desconocemos los motivos de esta situación de poca diligencia, casi de colapso, porque la pandemia ya no sirve como excusa. Pero sobre todo lo que pedimos es que se ponga remedio porque la Seguridad Social es un organismo muy importante para la ciudadanía. Todos en algún momento tenemos que pasar por sus oficinas, y si no funciona de manera ágil, se producen unos efectos muy perniciosos para muchas personas”.

Todos tenemos que pasar por las oficinas de las Seguridad Social

Dado que las causas no están claras, tampoco CERMI sabe proponer soluciones, pero sospecha que la falta de medios estaría detrás de estos problemas, "nuestra hipótesis pasa porque hay que poner más medios y personal, por fortalecer el sistema de atención. Lo que está claro es que se tiene que revertir, porque es algo que se ha ido produciendo progresivamente y no se ha corregido, no se han puesto los medios adecuados".

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones afirman que se va a intentar que, a lo largo de este año, se incorporen a las oficinas de la Seguridad Social 2.500 nuevos funcionarios, un 10% de la plantilla, para subsanar estos problemas y que mejore la atención al ciudadano.

Además, el Ministro José Luis Escrivá aseguró en el encuentro digital que mantuvo con los lectores de 20minutos este miércoles que van a hacer en breve una importante esfuerzo para incorporar personal que subsane el problema con las citas, "soy consciente de las dificultades que hay en algunas provincias para obtener citas debido a la pérdida de personal que ha tenido la Seguridad Social. En los próximos meses vamos a incorporar a 4.200 empleados para mejorar en la gestión y poder dar una atención especializada más rápida", respondió.