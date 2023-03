Hablan en 'Sálvame' la dueña del local de estética y la propia víctima del presunto atropello de Carmen Jordá

Carmen Jordá, modelo y piloto de automovilismo, ha sido denunciada por atropellar presuntamente en dos ocasiones a una trabajadora estética que le reclamaba el pago de un servicio el pasado 9 de marzo. La víctima ha hablado de lo ocurrido con Sálvame, donde ha dado más detalles de su estado.

Según la denuncia, cuando se enteró de lo que tenía que abonar, la ex de Fonsi Nieto se fue corriendo hacia su coche. La empleada se colocó tras el vehículo, y la piloto la atropelló dos veces presuntamente. "Si os estoy atropellando, quitáos", habría dicho Jordá, algo que ella niega rotundamente.

Este viernes, la víctima y la dueña del establecimiento de estética han hablado en la tertulia de Telecinco de lo ocurrido. "Me entristece mucho que ella no lo esté dando bien porque se le dio la oportunidad de que viniera a disculparse con la persona con la que no tuvo buen comportamiento, y tiene las puertas abiertas para esto", ha contado la propietaria desde el anonimato.

"Ni mi intención ni la de la persona que trabaja para mí es que tenga esto ningún tipo de consecuencias", ha remarcado la dueña. Además, ha aclarado: "La denuncia no la he interpuesto yo, fue fuera de mi establecimiento y así quiero que siga: que esto siga fuera de mi establecimiento".

La trabajadora supuestamente atropellada ha contado: "Desde el momento que entró fue muy desagradable. El trato fue horroroso. Se le dijo que tenía que abonar los tratamientos y me dijo que tenía un acuerdo con mi jefa. Le dije que yo sabía que no tenía ningún acuerdo porque me dejó anotado lo que tenía que abonar".

La empleada ha continuado contando: "Le dije que si no me lo abonaba tenía que llamar a la policía, cogió la puerta y salió. Apareció mi jefa y yo salí, y le hice señas de que era ella". Sobre la dueña, ha explicado: "Ella se puso detrás del coche para que no pudiera salir del aparcamiento. Se tuvo que quitar porque la empezaron a increpar por el tráfico, pero nos pidió que nos quedáramos allí".

"Nos colocamos detrás del coche y empezó a darnos golpes. La otra persona que estaba conmigo fue al cristal a decirle que nos estaba atropellando, y ella dijo que si no queríamos que nos atrapara, nos quitáramos", ha descrito. "Como no me quitaba, porque me iba arrastrando, ya me dio uno más fuerte y me envió más lejos. Se me diagnostica una contusión dorsal", ha detallado la denunciante.

En cuanto a por qué tardó para poner la denuncia, la presunta víctima ha explicado que se le quiso dar una oportunidad por las buenas y, además, se quedó "bastante en shock": "Nada más quería estar en la cama hasta que pude sacar fuerzas para ir y enfrentarme a cinco horas de espera en el hospital. Tengo cita en psiquiatría porque tengo mucha ansiedad y no duermo, porque no lo entiendo".