Este es el IRPF tienes que pagar en la declaración de la renta si cuentas con dos pagadores

Uno de los momentos más importantes del año a nivel financiero es, cómo no, el de hacer la declaración de la renta, cuya campaña ya se acerca. Y las dudas nos asaltan. Entre las preguntas más relevantes destaca una: ¿cuánto hay que pagar de IRPF si se tienen dos pagadores para que la renta no salga a pagar?

Pues depende del nivel de ingresos, por lo que es importante tener esto en cuenta. Lo importante es que cuando se tienen dos pagadores, la retención se calcula sobre el total de ingresos.

Esto es, el número de pagadores a la hora de la verdad no es relevante, aunque sí lo es el hecho de que las empresas aplican las retenciones sin tener en cuenta las otras.

Eso tendría que cambiar para que fuera sencillo para el trabajador. Esto es, si se perciben 25.000 euros de un lado y 35.000 de otro Hacienda va a prestar atención a los 60.000 totales pese a que cada parte aplique su retención. De esa forma le saldría a pagar al declarante. Si las empresas mirasen también la cifra final eso no pasaría.

La Agencia Tributaria detalla como norma general que no tendrán la obligación de declarar aquellas personas que hayan ganado menos de 22.000 euros brutos de ingresos si vienen de un único pagador. No obstante, si hay dos pagadores, estos ingresos no podrán ser superiores a los 15.000 euros. Quienes hayan ingresado una cantidad inferior, no tendrán la obligación de presentar la Renta, siempre que el cómputo total de las cantidades del segundo y restantes pagadores no supere los 1.500 euros.

Si has trabajado para una empresa por cuenta ajena y has sido autónomo durante 2022, si has cobrado una prestación por desempleo o un ERTE, te encontrarías ante dos o más pagadores durante un mismo ejercicio fiscal.

"En todos estos casos, la cuantía que deberás entregar a la Agencia Tributaria dependerá de la suma de todos tus ingresos, así como de tus gastos, deducciones o reducciones que se aplican siguiendo las reglas generales, y no variará por el hecho de que estos procedan de distintos pagadores", explican desde el departamento de Fiscalidad del portal inmobiliario Idealista.

Pero, ¿es cierto que suele salir a pagar cuando hay dos o más pagadores? "La realidad es que, a pesar de que se trata de un mito muy extendido, no hay nada de cierto en esta afirmación", añaden. El número de pagadores, por tanto, no influye en la cuantía que hay que abonar a Hacienda. "Lo que sí es posible es que las retenciones que hayan llevado a cabo tus pagadores durante el ejercicio se encuentren por debajo de lo que corresponde y que, en consecuencia, te salga a pagar".