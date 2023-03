Raquel Bollo está en el foco estos días por ser la defensora de su hijo Manuel Cortés en su paso por Supervivientes. La diseñadora defiende a capa y espada a su hijo por los enfrentamientos que está protagonizando en el reality. Este viernes, los colaboradores de Sálvame han señalado la mala actitud de su compañera.

"Siempre voy a defender a los hijos de Raquel por la relación que tengo con ella, pero no me gustan los comportamientos de Manuel", ha señalado incluso Belén Esteban. "Si alguien está perjudicando a Alma y Manuel es Raquel Bollo", ha declarado, por su parte, María Patiño.

"Raquel está haciendo el peor favor que puede hacerle a sus hijos: defender lo indefendible", ha continuado Kiko Matamoros, siguiendo la misma línea. Y es que la diseñadora se ha enfrentado a Isa Pantoja con tal de darle la razón a su hijo.

Pese a los intentos de Esteban de defenderla, los colaboradores han sido claros con el papel y la actitud de Bollo. "Raquel tenía una virtud para mí. Y es que aparte de ser impetuosa y vehemente, era una tía humilde, y la veo hablando con condescendencia a Isa Pi y marcando una distancia con este programa que hay gente que moriría por ella", ha señalado Patiño.

La presentadora ha ido más allá en su opinión acerca de la diseñadora: "He dejado de reconocerla, y un defensor es para aliarse con otros programas, y se está distanciando. Me da rabia". Belén Esteban le ha pedido "no ser injustos" señalando las críticas de la tertulia de Telecinco sobre Raquel Bollo.

No obstante, no ha sido suficiente para Patiño: "El resentimiento hace que el público desconecte de ti". Así la han apoyado Matamoros y otros colaboradores. "Ella era una tía de la calle, y ahora parece la marquesa de Badajoz", ha opinado la presentadora.