Las siestas, para muchos, son sagradas. Este hábito de dormir después de comer tiene múltiples beneficios, eso sí, en función de la duración de la cabezada. Lo más habitual, dadas las ajetreadas rutinas que tenemos la mayoría, es que este descanso puntual quede relegado al fin de semana, aunque no hay jornada laboral en el que no lo ansiemos. Y, cuando por fin llega el momento de disfrutarlo, siempre tenemos el mismo debate: ¿siesta en el sofá o en la cama? Ninguna opción nos termina de convencer puesto que, de hacerlo en la primera, sabemos que el cuello (y la espalda) pueden sufrir las consecuencias, mientras que, si nos decantamos por la segunda, el deshacer la cama y el realizar acciones similares a cuando vamos a dormir por la noche no termina de gustarnos.

Claro que, las redes sociales suelen tener respuesta para casi todos los debates y soluciones para todos los problemas. Y, si no, ¿dónde hemos aprendido el truco para limpiar la ducha en cinco minutos y sin esfuerzo? A través de los vídeos que los usuarios cuelgan en plataformas como TikTok o Instagram. De hecho, en estas dos redes hemos podido ver el último invento para solucionar el dilema de las siestas: una cama tipo puff de lo más mullida y con borde reforzado que hace las veces de sofá, pero evita los inconvenientes que este tiene. Y, de hecho, una persona adulta cabe perfectamente tumbada.

El diseño de este artículo es similar al que se ha popularizado entre los dueños de mascotas para calmar la ansiedad de sus perros. De hecho, esa fue la inspiración de la primera empresa que creó este sofá especialmente pensado para, como ellos mismos decían, alcanzar "una experiencia de siesta óptima". Eso sí, el modelo que se ha viralizado para lograrlo supera los 250 euros de inversión. A cambio podemos conseguir una mullida cama con suelo antideslizante y fácil de limpiar. Además, está disponible en varios tamaños para que podamos escoger la más adecuada en función de nuestras necesidades.

Este es el modelo que triunfa en redes. Amazon

Otras camas de siesta similares

Aunque la propuesta anterior invita a disfrutar de la siesta, el precio final (283 euros) logra que la mayoría la descartemos de nuestra lista de deseos. Pero, para nuestra tranquilidad, la de Amazon no es la única cama de este estilo que puede encontrarse en los distintos ecommerce. En Aliexpress, por ejemplo, hemos encontrado este puf maxi, disponible en tres colores, que puede proporcionarnos el mismo descanso y comodidad por menos de 22 euros (si escogemos la versión de 1 metro de diámetro). Eso sí, tal y como especifican en la web, la compra solo incluye la funda, mientras que el relleno hay que encargarlo a parte.

A la hora de comprarlo, hay que tener cuidado con el tamaño que se escoge (¡y del precio final!). Aliexpress

Más cara es otra de las propuestas de Amazon, pero, esta vez, la compra sí incluye el relleno que le dará la forma de puf de siesta. Es de la marca Cookit, la funda es de terciopelo para dar calor y confort y el tamaño en el que está disponible es de un diámetro de 150 centímetros.

Este modelo es muy mullido y perfecto para echar una cabezada. Amazon

