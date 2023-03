El abuelo de Marta del Castillo, en 'En boca de todos': "Contamos los días para la semana que viene, a ver qué determina el juez"

La noche del 24 de enero de 2009 el mundo se paró en seco para los familiares y amigos de Marta del Castillo. Ahora, más de catorce años después, un informe técnico del teléfono móvil de Miguel Carcaño podría desvelar dónde se encuentran los restos de la joven asesinada.

Tal como ha comentado Diego Losada, este viernes, en En boca de todos, "hay luz, un destello" en el caso de Marta del Castillo, pues el citado informe podría completar el mapa con el que la Policía trata de encontrar el cuerpo.

Esta nueva pata de la investigación habría servido para completar los puntos en blanco de las localizaciones en las que estuvo Miguel Carcaño durante la noche en la que se cometió el crimen. El matinal, además, ha mostrado las imágenes de las pizarras donde el grupo de homicidios tenía apuntadas cada una de las posiciones de los distintos investigados, donde se podía ver que, desde la muerte de Marta y hasta una hora después, no se sabe dónde se encontraba Miguel Carcaño. En este primer punto negro, todos los familiares y amigos ya estaban buscando a Marta.

Además, el matinal ha podido hablar en directo con José Antonio Casanueva, abuelo de Marta, quien ha recalcado: "Estamos bastante más cerca con la labor que están haciendo estos dos técnicos. Muchas gracias a Nacho Abad y al técnico que están buscando. Estoy ilusionado con que pueda aparecer Marta".

"La esperanza nunca la he perdido, aunque hay veces que me vengo abajo, me vuelvo a levantar. Estamos contando los días para la semana que viene, a ver qué determina el juez, si se va a buscar en esa zona o lo que sea. Vamos a ver lo que sale, aunque yo en la justicia tengo pocas esperanzas y he perdido la que tenía con lo que estoy viendo y lo que estamos pasando", ha agregado José Antonio.

"Siempre pienso que es la definitiva. Este aporte que vais a presentar es importantísimo para nosotros. Es la única salida que tenemos, de momento", ha explicado el abuelo de Marta del Castillo, a lo que Nacho Abad ha agregado que le ve "yendo con palas al lugar que se señale": "Veo a media España yendo con palas a buscar a tu nieta".

Asimismo, el abuelo de la joven ha recordado cuánto le gustaba a Marta la Semana Santa: "Desde que terminaban los Reyes Magos, ya llegaba su Semana Santa con sus amigos, los compañeros cofrades, las bandas de música... Eso son recuerdos que no se me olvidan ni se me olvidarán hasta que Dios me llame".