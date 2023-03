Fran Perea y Jorge Jurado vuelven a reecontrarse tras el final de 'Los Serrano': "Hace 17 años que no nos vemos"

MOVISTAR PLUS

Se cumplen 20 años desde el estreno de Los Serrano, una de las series más importantes de la televisión española, y por ello no son pocos los que piensan que podría haber un recuentro. Y es que, si bien no hay anunciado ningún evento oficial, sí que es cierto que "se van a juntar algunos actores" como así anunció Antonio Resines en La Resistencia.

A la iniciativa de Resines se han unido más caras reconocidas como Fran Perea y Verónica Sánchez quienes aparecieron recientemente juntos en un vídeo de Instagram o Alexandra Jiménez y Alejo Sauras en el programa Déjate querer. El último de ellos ha sido Jorge Jurado, quien apareció por sorpresa en Showriano, el programa de Eva Soriano.

La presentadora del formato de Movistar Plus anunció al actor como un "invitado sorpresa", aunque el cantante del tema principal de la serie no tardó en adivinarlo. De esta manera, Fran Perea y quien interpretó al pequeño Currito volvieron a unirse en un plató. "Jorge y yo hace que no nos vemos 17 años", aseguró contento de volver a verle.

De hecho, no podía evitar sentirse nervioso ante esta situación. Por ello, no dudó en bromar sobre "la situación que se estaba produciendo": "Me alegro mucho de verte y te pido perdón por todas las collejas que te di cuando eras pequeño. ¿Te ha ido bien?".

Entre bromas y anécdotas, los dos han recordado los momentos más icónicos de la serie. Y es que Soriano les propuso un juego en el que tenían que adivinar qué personaje vivió ciertas situaciones, a cada cual más loca. De este modo, ambos han demostrado como, aunque hacía casi dos décadas desde la última vez que se vieron, siguen en sintonía.