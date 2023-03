El aire que respiramos, sobre todo en las ciudades, está cargado de agentes contaminantes, pero, más allá de las políticas ambientales y de las medidas individuales, no podemos hacer nada para no respirar ese aire. No obstante, en nuestro hogar, sí podemos actuar. El aire que respiramos en casa también está cargado de partículas nocivas como ácaros, polen, bacterias y microorganismos perjudiciales para la salud. Por tanto, es el caldo de cultivo perfecto para la aparición de afecciones respiratorias como el asma y alergias de todo tipo, acentuadas en épocas del año como la primavera con el polen. Pero, además de una buena ventilación y limpieza, cómo limpiamos el aire de nuestra casa.

La respuesta es con un purificador de aire, el aparato que elimina el 99,9% de las partículas finas del ambiente como el polvo, el polen o las esporas de moho. Además, elimina también los gases contaminantes presenten en el aire como el dióxido de carbono o el monóxido de carbono. Así que, puede ser tu mejor aliado durante todo el año y, todavía más, en primavera. Y es que, los síntomas de la alergia nadie los quiere sufrir: picor de ojos y de garganta, moqueo constante, rinitis o en algunos casos asma.

Hay purificadores de aire de muchas formas, incluso, los hay inteligentes, pero, si quieres empezar con un modelo sencillo para probar sus beneficios, el mejor es el que posee la etiqueta de Más Vendido de Amazon. El de la marca Conopu es de los más económicos, con filtro Hepa y tres capas de filtración del aire, ideal para alergias. Además, es silencioso para que no te moleste en ninguna estancia de tu hogar y elimina el 99,97% de olores, partículas de polvo o polen.

Con este modelo puedes, incluso, añadir fragancias relajantes porque también puede actuar de difusor de esencias. Amazon

Si damos un salto más, hacia un modelo inteligente, el mejor valorado de Amazon (18.226 opiniones positivas de usuarios) es de la marca Levoit y posee también filtro Hepa H13, capaz de proteger el ambiente frente a alergias como el polen. El Modelo Core 400S elimina el 99,97% de alergia, humo, ácaros, pelo de mascota y polen. Lo mejor es que funciona con wifi y lo puedes controlar de forma remota, o con Alexa y Google, programar y vigilar desde tu smartphone. Además, posee un modo sueño para producir niveles de ruido muy bajos y con temporizador por si te quedas dormido.

Compatible con Alexa. Amazon

No obstante, cuánto más grande, más alcance de acción, por eso, este de Amazon Basics cubre y purifica habitaciones de hasta 12 metros cuadrados. Su sistema de filtrado en tres capas captura alérgenos, pelos de mascotas, humo, polen.... Pero, lo mejor es que combina un filtro Hepa con uno de carbón activo de alto rendimiento para mejorar la calidad del aire de tu casa.

Hasta 12 metros cuadrados de acción. Amazon

Pasamos ahora a uno más compacto que destaca por su marca y precio: de Ufesa por 99 euros. Tiene filtros Hepa13, revestimiento antimicrobiano y antiviral capaz de atrapar y destruir virus y bacterias con una eficacia de casi el 100 por 100. Además, posee un temporizador de hasta ocho horas, modo noche y tres velocidades de ventilación.

Silencioso e intuitivo. Amazon

Por último, un modelo que te va a impactar: Rowenta Eclipse dos en uno. Se trata de un dispositivo moderno que es ventilador sin aspas y purificador de aire al mismo tiempo. Elimina el 99,95% de las partículas, a la vez que cuenta con 12 velocidades de aire para obtener la intensidad que queramos. Sin olvidar que posee dos modos nocturnos de hasta 32 decibelios para poder descansar fresquito en verano y con el aire limpio en primavera. ¡Lo tiene todo!

Filtra partículas finas, es silencioso, tiene oscilación y luz decorativa, sin olvidar su encendido ya pagado programable con un mando incluido. Amazon

