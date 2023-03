La relación de Cayetano Rivera y su hija Lucía, al detalle

Hace apenas unos días que se ha estrenando Nada es lo que parece, la autobiografía en la que Lucía Rivera hace un repaso de toda su vida en 30 capítulos. Uno de ellos está dedicado exclusivamente a su familia, formada por la actriz Blanca Romero y el torero Cayetano Rivera.

En esas líneas, la joven de 24 años se ha sincerado y le ha dedicado a su padre unas emotivas palabras de cariño que dejan ver que su historia continúa siendo muy bonita.

Esta comenzó en 2001 cuando la actriz y modelo Blanca Romero empezó una relación sentimental con el diestro. Por aquel entonces, Lucía, que había nacido el 11 de diciembre de 1998, tenía tan solo tres años. Rápidamente Cayetano se convirtió en la figura paterna que a la pequeña le faltaba.

Unos meses después de conocerse, Cayetano y Blanca se dieron el 'sí, quiero' en Gijón, con Carmen Ordóñez y Rafael Romero como padrinos. Sin embargo, la pequeña Lucía acaparó muchas miradas e incluso posó con los recién casados para ¡Hola!. Esa unión significó también la adopción legal de la niña por parte del torero, por lo que pasó a llamarse Lucía Rivera.

En diciembre de 2003 el matrimonio llegó a su fin tras dos años y dos meses. "Es la persona a quien más quise nunca (y no sé si llegaré a querer a alguien igual o no) y la persona por la que más querida me sentí también. Entonces es muy duro... Pero la cosa no funcionaba hace tiempo. Y era tirar de la cuerda... y la cuerda un día se rompe de tanto tirar. Y se rompió", afirmó la modelo en aquel momento.

Lucía tenía cinco años, lo que hizo que la relación entre la ya expareja fuese muy cordial. La pequeña se quedó a vivir en Asturias con sus abuelos maternos mientras que Romero estaba en Madrid trabajando. Su padre la visitaba siempre que podía, pero la distancia le afectó: "A mí con la niña me afectó la distancia. Hace tiempo que no viven en Madrid, y yo con el toreo he tenido difícil coincidir con ella en sus vacaciones".

Años después, en 2009, Cayetano comenzó su relación con Eva González. En 2015 volvió a pasar por el altar, esta vez en Mairena del Alcor, pueblo de la presentadora. En plena adolescencia, Lucía no lo llevó nada bien.

"Sé que al principio y a su manera, mi padre luchó por mí. Y como era de esperar, rehizo su vida con una mujer, quien, al principio, para mi disgusto, solo disimuló su desagrado hacia mí", afirma ahora la joven en su libro lanzando un ataque a la ya expareja de su padre.

Cuando Lucía cumplió los 18 años empezó a dejar algún que otro detalle en las redes sociales sobre la relación con su padre. "Quien tiene magia no necesita trucos, gracias por tanto; te quiero, Cayetano", dijo en un ocasión. Desde entonces, se les ha visto alguna que otra vez disfrutando de planes juntos.