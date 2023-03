Ayuso, tras su ruptura con Vox: "Quiero volar libre, gobernar para todos los madrileños"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha circunscrito a la región la ruptura con Vox, que selló en el Pleno de la Asamblea de este jueves, y ha defendido que en la decisión "no tiene que ver ni PP" ni el presidente de este partido, Alberto Núñez Feijóo. En una entrevista en Onda Cero ha aclarado que PP y Vox no son socios porque ella cuenta con 65 escaños y únicamente han tenido "acuerdos parlamentarios" pero sí ha reconocido que han sido su opción prioritaria para pactar.

"Hemos sido los dos partidos que más nos hemos entendido a la hora de llevar por ejemplo reducciones fiscales, (reducción) de trabas burocráticas, etc. Lo que pasa es que la deriva que ha tomado ahora mismo este partido yo ya no quiero que a mí me arrastre. No estoy en absoluto a favor de muchas de sus ideas, de sus postulados, y entonces ya no puedo seguir así", ha señalado.

Por ello, la presidenta asegura que ahora le "gustaría volar libre". "Yo quiero gobernar para todos los madrileños bajo el criterio del que me da el voto, no bizqueo y no voy buscando y cambiando de política. Se puede gobernar para todo el mundo en base a unos principios".

La dirigente madrileña ha criticado que el "ataque" sea contra ella y muy "especialmente contra Madrid", porque han decidido que es "el enemigo", y que se lleven por delante "todo lo que es bueno" para la Comunidad.

"Ya no es una cuestión PP-Vox. Se piensa aquí que es una estrategia del PP y de Vox. Aquí no tiene nada ver el PP y aquí no tiene nada que ver Feijóo, el presidente del PP. Aquí tiene que ver la Comunidad de Madrid y los intereses de la Comunidad de Madrid", ha subrayado. En este punto, ha censurado que bloqueen los desarrollos urbanísticos en la capital y le hayan tumbado a ella los Presupuestos Regionales y las deducciones fiscales.

Para Ayuso, están "a otra cosa" y por ello a partir de aquí cree que cada uno debe aguantar "lo suyo". "No estoy con esto, ni con algunos de los discursos que están poniendo en marcha y que, insisto, a mí no me gustan un pelo", ha remachado.

Preguntada por si está harta de Vox, la jefa del Ejecutivo regional ha sostenido que no lo está de una parte de sus votantes, ni de algunos de sus diputados y miembros del partido con los que ha compartido cosas pero sí de "la deriva" que han tomado.

Considera que "no van al fondo de los temas, que no profundizan, que no los trabajan" y que van siempre "de polémica en polémica". "No me extrañaría que ahora empezase a recibir manifestaciones de HazteOír, ataques constantes...", ha deslizado a continuación. Además, ha confirmado que diputados de Vox le han llamado "abortera", "globalista" y "de todo".