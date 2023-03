La urbanista Janette Sadik-Khan: "El urbanismo de Barcelona inspira al mundo"

La urbanista y experta en movilidad Janette Sadik-Khan (San Francisco, California, 1961) considera que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, está haciendo un urbanismo "que inspira a otras ciudades del mundo" y augura que, con el tiempo, este modelo basado en más bicicletas y menos coches vencerá las resistencias al cambio.

En una entrevista, Sadik-Khan, que fue comisionada de Transporte con el alcalde de Nueva York Michael Bloomberg entre 2007 y 2013 y responsable de la peatonalización de Times Square, destaca que "las supermanzanas de Barcelona se están expandiendo por otras ciudades del mundo, como Bogotá, donde la alcaldesa Claudia López está aplicando este modelo urbanístico en el barrio emergente de San Felipe".

Sadik-Khan, que participa en las Jornadas Internacionales Superilla de Barcelona, lideró la transformación urbana de Nueva York con carriles para bicicletas y nuevas plazas, y sostiene que "la transformación de las ciudades empieza con un carril bici".

"Bloomberg y Ada Colau comparten una visión de futuro sólida sobre sus ciudades, que es crucial para determinar hacia dónde quieren llevarlas", afirma la experta, que está considerada una de las máximas autoridades mundiales en movilidad y transformación urbana.

"En Nueva York, Bloomberg tenía un plan para acomodar al millón de personas que se preveía que llegarían en los siguientes 25 años", según Sadik-Khan, que se atribuye el mérito de haber acabado con las "calles dinosaurio" de la urbe neoyorquina, que "llevaban centenares de años sin sufrir modificaciones y eran peligrosas", actualizándolas "para que fuera más fácil para los ciudadanos ir en bicicleta, caminar o coger el autobús".

La experta es consciente de que ciertos sectores de la población son reticentes a cambiar el modelo urbanístico de Barcelona hacia la supermanzana y, en este sentido, argumenta que "es difícil cambiar la visión de las personas porque nos gusta el 'status quo'", pero augura para la capital catalana lo mismo que pasó en Nueva York.

"Nosotros empezamos sin el apoyo de la ciudadanía pero terminamos consiguiéndolo. Después de seis años de transformación urbana, el 73 % de la población ya apoyaba el sistema de 'bike share' y el 72 % las plazas que construimos", presume.

"Teníamos 8,4 millones de neoyorquinos y parecía que tuviéramos 8,4 millones de ingenieros de tráfico porque todo el mundo tenía una opinión muy arraigada sobre las calles de la ciudad", recuerda entre risas.

Un antes y un después en movilidad tras la pandemia

Según Sadik-Khan, la pandemia de coronavirus provocó un cambio de concepción en las personas en lo relativo a su visión sobre la ciudad: "Mientras todos estábamos encerrados en casa, veíamos en las calles el lugar para hacer deporte, para quedar con amigos o para comer, y dejamos de verlas como el espacio para aparcar coches. Ahora, damos un uso diferente al espacio público y este cambio ha generado oportunidades para las ciudades".

Sadik-Khan, que estudió en la Universidad de Columbia, elogia a Colau porque "invita a la gente a usar las calles" y no solo a verlas como un espacio "para ir de un punto a otro en coche", algo que "no es bueno ni para el planeta, ni para la salud pública, ni para el desarrollo económico".

"Tampoco se trata de vivir sin coches -puntualiza-, pero sí de tener otras opciones más allá del vehículo privado".

Y para que las personas opten por formas de transporte alternativas, hay que "rediseñar las infraestructuras por y para las personas" porque "nadie hará uso de otros medios para moverse si, por ejemplo, ven peligro en ir en bicicleta o si el autobús es lento o está sucio. Las ciudades deben aumentar la calidad de estos transportes", sentencia.

Será entonces cuando "podamos descubrir la felicidad que comporta no tener que pagar por un coche, no estresarse por aparcarlo o no preocuparse por mantenerlo".

Gran defensora de los patinetes eléctricos

Es firme defensora de la micromovilidad y confiesa que le encantan los patinetes eléctricos, pero admite que "existen problemas, aunque no derivan del propio medio de transporte, sino de cómo se gestionan estos vehículos, por lo que debemos aprender".

Entre todos sus logros, Sadik-Khan se queda con haber hecho las calles de Nueva York más seguras para todo el mundo porque "es lo más importante que puedes hacer por una ciudad".