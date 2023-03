Detienen en casa de Rihanna a un hombre que recorrió más de 4.000 kilómetros para pedirle matrimonio

Durante este jueves, los vecinos y vecinas de Rihanna se quedaban algo atónitos al comprobar cómo iban apareciendo y aparcando delante de la casa de la artista de Barbados varios coches del Departamento de Policía de Los Ángeles y se llevaban detenido a un hombre con una sudadera roja.

Según las fuentes policiales con las que ha hablado el portal de noticias estadounidense TMZ, el hombre habría entrado en la propiedad de la autora de éxitos como Work, Diamonds o Bitch Better Have My Money para pedirle matrimonio, estando convencido de que esta le iba a dar una respuesta afirmativa.

Sin embargo, fue rápidamente detenido por los miembros del equipo de seguridad de Rihanna, que esperaron con él a que aparecieran las autoridades competentes. Así descubrieron que el hombre había ido a California desde Carolina del Sur, recorriéndose todo Estados Unidos desde la Costa Este hasta la Costa Oeste, más de 4.000 kilómetros.

Según cuentan desde el citado medio, el hombre no dejaba de insitir en que estaba allí para proponerle matrimonio a la cantante. Cuando llegaron los oficiales de policía, esposaron al hombre, lo subieron a uno de sus vehículos y conversaron sobre sus intenciones, explicándole que si bien no había violado aún ninguna ley, si reincidía sí tendría problemas con la justicia, instándole por tanto a que se fuera y no regresara.

Aunque esto desgracidamente no es raro que lo hayan vivido otras artistas y celebrities, la propia Rihanna ya sufrió algo parecido en el año 2018, cuando cuando un hombre llamado Eduardo León fue arrestado una vez se había colado dentro de la casa de Rihanna en uno de los barrios más conocidos de Los Ángeles.

TMZ reporta que un grupo de oficiales de policía acudieron a casa de Rihanna luego de que un intruso ingresara a la propiedad para pedirle a la artista su mano en matrimonio.#RPC 🍿 pic.twitter.com/Hm5wlKZuip — Rebel Pop Cult (@rebelpopcult) March 24, 2023

Según se pudo saber y a pesar del miedo que pasó la cantante una vez se supo lo sucedido, León estuvo en el interior de la casa durante al menos un día entero, supuestamente. Aunque en ese momento Rihanna estaba fuera de la ciudad, los equipos de seguridad lo descubrieron a tiempo, ya que el hombre tenía claro que estaba allí para tener sexo con la artista.