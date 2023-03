Tras la victoria de Rafa Castaño, Pasapalabra continúa su andadura con nuevos concursantes. Pero también con nuevos famosos, pues los rostros conocidos cambian cada tres programas. Y este jueves, el programa de Antena 3 sorprendió con la participación de Almudena Cid, quien no acudía al formato desde que lo presentaba Christian Gálvez.

La última vez que la exgimnasta fue al concurso se emitía en Telecinco, por lo que fue antes de que se separara de su expareja a finales de 2021. Pero ahora, más de un año después, ha regresado al programa, que ahora es de Antena 3 y lo conduce Roberto Leal.

Durante su visita, aprovechó para hablar del libro que estrenó este jueves, Caminar sin punteras, donde "comparte sus herramientas para avanzar con equilibrio ante los giros de la vida", utilizando como metáforas distintos elementos de la gimnasia rítmica como la cinta, las mazas o el aro.

"Es un libro importante porque habla de mi reconstrucción. Cuando la vida te para, que nos va a parar en algún momento, las herramientas que han salido a relucir, que no sabía que tenía pero que estaban ahí", declaró en Pasapalabra. "Para mí, en un momento de parálisis completa emocional que tenía, no parar me ayudó un montón".

"El maillot ha ido cambiando a lo largo de mi vida deportiva, iba creciendo, y creo que en mi vida personal no cambié el patrón y es algo que tengo pendiente y estoy trabajando en ello", reflexionó.

Tras recibir el aplauso del público, la también actriz volvió a pronunciarse para contar lo que significaba para ella regresar al concurso. "Algo muy importante para mí en esta reconstrucción es volver a recuperar espacios, lugares y momentos que eran importantes hasta ese momento, como es tomar un café en esa cafetería, y también volver a Pasapalabra", reveló y, después, se fundió en un tierno abrazo con Roberto Leal.