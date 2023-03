Ricardo Piñero: "La felicidad también tiene que ver con las dificultades. Sin inconvenientes no existe felicidad"

Catedrático de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad de Navarra, Ricardo Piñero (León, 1965) dedica su vida a la docencia, a la escritura y a la investigación, con proyectos como el análisis del pensamiento estético español o la educación en los museos. Profesor invitado en numerosas universidades europeas, inaugura este viernes en Zaragoza el 40 Congreso de Fepace (Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Fomento de Centros de Enseñanza), un foro educativo organizado por los colegios Montearagón y Sansueña que se dedica este año a la educación del carácter para llegar a la felicidad.

Qué alegría inaugurar un congreso que habla de felicidad, ¿no?Pues sí, porque con los tiempos que corren, en los que todo el mundo está tan gris, recordar cosas como que podemos ser felices es un punto de arranque muy interesante. Estamos hartos de tantos profetas del apocalipsis.

¿Hablamos suficiente de ser felices? ¿O simplemente nos centramos en no ser infelices?Nuestro mundo contemporáneo está tan bombardeado de cosas que vamos siempre por la vía negativa. Antes que el placer y que la felicidad, nos interesa no sentir dolor. Y nos perdemos el disfrute de afrontar la vida en positivo. Es un buen momento para recordar que hay muchas cosas que podemos hacer. Y está en nuestra mano.

Y para ser feliz, según propugna esta cita, hay que educar el carácter. Pero eso ¿se puede hacer?Claro que sí. Yo llevo más de 30 años dando clase. Y crees que lo que tienes que hacer es enseñar una materia de la que eres especialista. Pero no enseñas lo que sabes, sino lo que eres. Y cuando tienes la fortuna de tener gente delante todos los días, puedes influir en su vida. El carácter son huellas que dejas en la gente porque otras personas las dejaron en ti. Lo que llamamos carácter es algo muy modificable. Y un profesor tiene la fortuna y la responsabilidad de poder hacerlo.

Sin embargo, todos los días nos topamos con gente que parece indomable…Hay dos cosas que últimamente me llaman mucho la atención: "Este tío no tiene remedio" o esa cosa de "yo es que soy así". Pues tendrás que mejorar. Siempre tenemos un margen de mejora bastante grande. A todos nos gusta desarrollarnos a nuestro aire, pero necesitamos que alguien nos dé la mano y nos acompañe, como cuando éramos pequeños. Si me apuras, se precisa más cuando te haces mayor. Porque la educación del carácter no tiene fecha de caducidad.

Da usted diez claves para educar ese genio. ¿Cómo lo hacemos?No voy a revelarlas, pero es muy sencillo: lo que hago es un recorrido por lo que es la vida de una persona cada día, sin pócimas mágicas o procedimientos de otros planetas. En tu realidad, hay un amplísimo campo de mejora para cambiar tu vida. Últimamente, la gente dice que nada tiene arreglo. Y no es verdad. Todo se puede cambiar. Y no en lo macro, sino en lo micro. Esas claves se resumen en aprender a mirar lo que tenemos cerca, no lo que está lejos o arriba. Porque lo más importante y apetecible está cerca.

En los últimos tiempos se habla mucho de inteligencia emocional. Pero ¿la practicamos?Puede parecer un oxímoron, porque lo inteligente se asocia al cerebro, a lo mecánico. Y lo emocional a las tripas, a los sentimientos. Pero no podemos generar un ser dividido. Una persona no se puede fragmentar.

Y ¿cuál es más importante? ¿La inteligencia lógica o la emocional?La clave está en no condenar ni olvidar ninguna. Y contrapesar. Lo que hay que aprender es a surfear en el equilibrio,… o en el desequilibrio, porque nada es uniforme. La incertidumbre, la inestabilidad, los picos de sierra forman parte de la vida. La felicidad tiene que ver también con las dificultades. No tener inconvenientes no es felicidad.

Oiga, y la educación ¿se da en casa, en el colegio o en los dos?Casa, cole, un charco, una montaña o un frigorífico. Lo más relevante es la responsabilidad. ¿Quién es responsable de educar? Hay que empezar por casa, pero la responsabilidad es colectiva. E institucional. Yo desde que entré en el colegio, solo he vivido reformas educativas. Y la política de enfrentamiento no es educar.

He visto en youtube que dio una charla sobre las claves para ser profesor en el siglo XXI. Pues usted dirá.Es fundamental ser muy consciente de lo que tienes en el aula: personas que tienen una formación, unas expectativas y unos deseos. En todos los procesos educativos es importante hablar, pero aún más lo es escuchar. Estoy en contra de los quejicas que dicen: qué mal me vienen los alumnos. Es absurdo, porque entonces parte de la culpa será de los propios docentes y de los que han rebajado la exigencia en las aulas. La clave es que puedas cambiar la vida de aquellos a los que enseñas, a ser posible, a mejor.

¿Es muy distinta hoy la docencia a cuando la empezó a ejercer?Sí... y no. Ahora disponemos de una serie de herramientas que antes no teníamos. Pero no es distinta en el sentido de que hay que seguir estudiando, estando muy atento a los distintos modos de aprendizaje de todos los estudiantes. Porque el que está en una tarima y hace un discurso monolítico va a perder a muchos alumnos en el camino. Yo siempre les digo a mis alumnos que apaguen los ordenadores y enciendan los cerebros.

Como profesor en una facultad de Filosofía y Letras, ¿se tiene que tomar las cosas con filosofía?Sí. Y fuera de la facultad, más. Es muy interesante tomársela con filosofía, que básicamente supone tener mucho respeto a las personas. Y si son estudiantes, más. Los filósofos siempre buscamos a alguien que nos escuche.

Tiene usted un podcast en la Cadena Ser que se llama 'Pensamos la vida'. Pero ¿la pensamos lo suficiente?No, no, en absoluto. No la pensamos porque no tenemos tiempo y es necesario generar espacios de quietud. Es muy interesante pensar para procurar hacer las cosas mejor. Si piensas las cosas, pueden salir mal. Pero si no las piensas, salen peor.

También escribió sobre ‘La aventura de ser humano’. ¿Qué hacer para que nuestras andanzas lleguen a buen fin?Hay que aventurarse. Una frase del Quijote decía: "Me quitarán las aventuras, pero no aventurarme". Una aventura no es conquistar una galaxia, pero sí pararse a pensar qué necesito, qué precisan los demás. Ir a trabajar cada día ya es bastante aventurado.

Además, es catedrático de Estética. Qué bonito ser experto en lo bello de la vida.¡Cualquiera tiene una mala tarde! Es una de las ocupaciones más acogedoras que uno puede tener cuando uno es filósofo: dedicarse a la belleza. Yo soy un hombre muy curioso y la belleza siempre es muy sorprendente. Y apetece compartirla. La belleza es una de las claves de la felicidad. Pero no hace falta salir al campo o a hacer un viaje, hay cosas muy cerca de tu vida que te van a dejar pasmado.