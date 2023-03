Lourdes Montes se pronuncia sobre los malos tratos que Lucía Rivera relata en su libro

Lourdes Montes se pronunció este jueves sobre los episodios de malos tratos que Lucía Rivera narra en Nada es lo que parece, su primer libro de carácter autobiográfico. En sus páginas, la modelo se abre como nunca antes lo había hecho públicamente, lo que ha provocado un gran revuelo.

La mujer de Francisco Rivera fue preguntada por estas confesiones en la presentación de Miabril, su firma de moda flamenca junto a Rocío Terry, su socia, en Madrid. En concreto, la empresaria habló de las faltas de respeto que la joven recibió por parte de sus exparejas: "Cero tolerancia ante este tipo de cosas", expresó.

La hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero siempre ha mantenido su faceta privada al margen de la esfera pública. Sin embargo, con su libro ha dado un paso al frente para hablar de algunos episodios que demuestran que su vida no ha sido un camino de rosas.

Entre las declaraciones que han dado que hablar están las que la modelo comparte sobre su nula relación con la Eva González, exmujer del torero. Según Rivera, nunca recibió una mínima muestra de cariño por parte de la presentadora, con la que no se dirige la palabra.

"Aunque he crecido encerrada en el qué dirán, he comprendido que todos, hasta la ya exmujer de mi padre, de la que incomprensiblemente me habría gustado recibir alguna migaja de cariño, lo han hecho lo mejor que han podido", reza uno de los extractos del libro, editado por Planeta.