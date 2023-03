Este viernes, Luis 'Pinocho', el presunto hermano de Anabel Pantoja, se enfrentará al Polideluxe. Quien asegura ser hijo de Bernardo, ha insistido en sus ganas por el hecho de que se descubra la verdad, y le ha mandado un mensaje a la sobrina de la tonadillera.

"Yo sigo con mi verdad y sigo muy tranquilo", ha expresado. Además, ha hecho su pronóstico de cara al polígrafo: "Espero que salga a la luz todo lo que he vivido, todo lo que sé y todo lo que he contado, que hasta hoy no hay nada de mentira".

'Pinocho' ha aprovechado para hablar de su presunta hermana: "A Anabel le deseo lo mejor. Yo sé que no va a estar allí, pero le deseo lo mejor en la vida y que no me vea como un enemigo, que no lo soy". "Me gustaría tener una conversación con ella fuera del foco mediático", ha lanzado.

"Yo me pongo en su lugar, y a parte de sentarle mal, no se lo esperaba. Yo estaría igual. Si he hecho algo que le haya molestado le pido perdón, pero yo cuento mi historia y lo que he vivido", ha manifestado un día antes de volver al programa de prime time.