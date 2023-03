Los okupas de 'El Kubo' de la Bonanova atacan a los vecinos con una pistola de balines y cohetes para impedir su desalojo

El pasado jueves se suspendió el desalojo de 'El Kubo' y 'La Ruïna', dos edificios okupados cerca de la plaza Bonanova en el barrio de Sant Gervasi de Barcelona. Los propios okupas informaron a primera hora de la mañana por redes sociales la decisión de que se iba a posponer el desalojo, que por ahora no tiene fecha de reintento.

Los integrantes de los edificios ocupados celebraron la decisión asegurando que las fuerzas del estado no se han visto capaces de desalojarles: "Tenemos el placer y el orgullo de comunicar que el desalojo del Kubo se ha suspendido Las fuerzas represivas del estado no se ven capaces de desalojarnos. Por este motivo el juzgado ha suspendido el alzamiento. Muchas gracias a todos por el apoyo. El miedo a cambiado de bando". Pero los acontecimientos no estuvieron exentos de violencia.

Atentxs a proximas noticias. pic.twitter.com/4drpYSptQN — La Ruïna (@laruinamalanova) March 22, 2023

Parapetados con vallas y materiales de obra

Los colectivos detrás de 'El Kubo' y 'La Ruina' hicieron un llamamiento a las cinco de la madrugada del pasado jueves para, según sus palabras, "resistir a la comitiva de odio" (policial y judicial) y se prepararon concienzudamente para impedir la entrada de los cuerpos policiales; colocaron decenas de vallas metálicas y materiales de obra en las puertas y ventanas de 'El Kubo', el edificio sobre el cual pesaba la orden de desalojo. Y también colocaron sacos de escombros en los patios.

Además, ante la amenaza de desalojo, los integrantes de los edificios amenazaron con “quemar Sant Gervasi”. Y pasaron a la acción, disparando con pistolas de balines y cohetes a algunos de los vecinos, que resultaron heridos.

El regidor de Sarrià prevé una "batalla campal" el nuevo día del desalojo

El regidor de Sarrià y teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, declaró en el Consell de Barri del pasado miércoles acerca de la problemática con 'El Kubo' que se prepara para lo que podría ser, una "batalla campal" entre okupas y fuerzas policiales el día del próximo intento de desalojo. "Tenemos a una banda de salvajes", afirmó, en referencia a lo okupas de este inmueble y el adyacente, conocido como 'La Ruïna', ambos situados en la calle Sant Joan de la Salle, junto a la plaza de la Bonanova.

Al tratarse de dos inmuebles de propietarios diferentes, ambos casos los llevan juzgados distintos. Por eso, Batlle apuntó a poder unificar ambos procesos de desalojo y que los dos se ejecuten el mismo día para evitar un trasvase de okupas entre fincas.

Además, el regidor confirma que el de 'El Kubo' (okupado desde 2016) y 'La Ruïna' (okupado desde 2019) son uno de los principales problemas de convivencia con los que actualmente se está enfrentando el distrito barcelonés de Sarrià-Sant Gervasi.

La versión okupa

Los okupas definen los espacios como símbolos de lucha y autogestión. En ellos, se organizan conciertos, talleres y actividades culturales.

'El Kubo' es un antiguo edificio de oficinas que ocuparon por primera vez en 2016, junto a él y conectado a través de una pequeña reja, está 'La Ruina', un inmueble propiedad de SAREB. Este espacio es desde el 2019 un centro social en el que diversos colectivos coordinan actividades.

📹 @annagrauarias "okupar es delito y podría llamarles sanguijuelas del ahorro de miles de familias" pic.twitter.com/C2ZkEf939G — Ciutadans Barcelona (@CiutadansBCN) March 23, 2023

PSC y Valents critican la suspensión

La candidata la alcaldía de Barcelona y presidenta de Valents, Eva Parera, criticó que el desalojo se haya suspendido. “Han amenazado con quemar el barrio, son gente peligrosa, son unos sinvergüenzas”, denunció Parera. La de Valents asegura que la presencia de los okupas está haciendo malvivir al barrio y a los vecinos y aseguró que han “tirado cohetes a las casas”. “Hay que echarles ya”, añadió.

El regidor de Sarrià-Sant Gervasi, Albert Batlle, tildó de “banda de salvajes” a los que ocupan los inmuebles y aseguró que el Ayuntamiento de Barcelona es consciente de la problemática pero que no puede acelerar el proceso de desalojo.