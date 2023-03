Anne Igartiburu: "Donde más he disfrutado en 'Tu cara me suena' es en los cambios radicales"

La cadena Antena 3 estrena este viernes a las 22 horas la décima edición de Tu cara me suena, el talent show que convierte a los famosos en grandes estrellas de la música, para lo que tendrán que cantar, bailar e imitar, bajo la batuta del presentador, Manel Fuentes y la mirada crítica del jurado, Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer.

Desde que se estrenara en Antena 3 en 2011, Tu cara me suena se ha convertido en todo un fenómeno que ha triunfado en nuestra televisión y ha viajado por todo el mundo, siendo vendido a más de 40 territorios, incluyendo EE UU, China, Europa, Latinoamérica y Asia. Alfred García, Agustín Jiménez, Jadel, Merche, Miriam Rodríguez, Andrea Guasch, Susi Caramelo, Josie y Anne Igartiburu son los conocidos que entran en liza. Hablamos con esta última sobre su paso por el concurso.

¿Cómo se ha visto siendo un señor con bigote, por ejemplo?Muy a gusto. Es la parte más divertida y donde más he disfrutado, en los cambios radicales. No me ha costado nada, me encantaba la idea de convertirme en un señor con bigote o en señora, lo que tocara.

¿Ya era así de pequeña, le gustaba disfrazarse?No especialmente, pero lo he vivido muy bien. Era el momento en el que me apetecía disfrutar y divertirme, yo que ya me divierto de por sí, pero esta vez dentro de un plató.

Ha sido muy distinto a otras experiencias laborales, ¿no?Yo veo un piloto rojo y hago ¡pum! Y me convierto como en esos robots que tienen mis hijos y me centro en el discurso, y a lo que está pasando en realización y soy un engranaje más de un movimiento. En este caso el cambio de papel ha sido un aprendizaje.

La hemos visto muchos años a un papel determinado, ¿le daba miedo el cambio?No, miedo, no, lo que pasa es que han sido… como 7.000 directos viendo una luz roja, y al final es como el perro de pavlov, que lo ves y lo asocias. Aquí no, estás a otro rollo, más libre y yo creo que es la parte más disfrutona. Miedo no, todo lo contrario, es que era el momento. Estaba tranquila, no tenía otro menester más que hacer Corazón el fin de semana y preparar la ópera, que ya hemos terminado. Así que al lío, muy bien.

¿Cómo se ha visto en lo vocal?Eso lo justo (risas). No somos cantantes, pero hemos estado bien. He hablado mucho de la parte de como te asesoran musicalmente, cómo te arropan los técnicos para que tu voz esté arropada, si te pueden hacer un coro para cuando no tienes potencia, cuando no puedes proyectar, los tempos...

¿Cómo era el el proceso de de ensayo desde que te plantean el artista en la gala?El tema te lo dan el martes, en la gala cuando estás grabando. El miércoles haces una pequeña grabación, te dan la letra y te vas para tu casa (risas). Luego te llega el track y tú ya en el avión, en el tren o donde sea vas a empezando a escucharlo, te ajustan el tono y en tu casa con tu papel y la canción te pones a estudiar. Yo el domingo tengo Corazón y tengo tres hijos, así que me metía todo lo que podía en jueves y viernes de rodajes o de hacer campañas o eventos, todo lo que tuviera, pero muy poco porque en realidad tenía dos días para cantar en casa, en el coche... Sabiendo siempre que no soy una cantante profesional, que con llegar al tono, aprenderte la canción y hacerlo bien ya estaba.

¿Se habría vestido de Pepa Pig, si le hubiera tocado esa canción?Sí, de hecho, tengo una actuación que es como más suelta, aunque mi repertorio es más de pop británico y de los ochenta y me ha venido muy bien, porque cuando me ha tocado algo latino lo he pasado peor, porque no es mi rollo, aunque también está bien que te lo pongan.

¿Como lleva las valoraciones del público?Muy bien, se han portado bien al final estás con ellos mucho rato y les saludas… Hubo un día que estaba totalmente afónica, porque a todos nos ha pasado que nos hemos puesto malos, y miraba al público y se me saltaban las lágrimas porque no podía cantar y el público te animaba y te mandaba cariño y gritaban ¡no pasa nada!

'Tu cara me suena' aporta mucho carisma a los concursantes, ¿lo ha notado?Es curioso porque cuando estás tanto tiempo delante de la tele haciendo un rol el espectador en general, yo incluida, creemos que es el único rol. Porque es lo que le estás dando. Si no me das más, yo me creo lo que veo yo que veo. Te miro a ti y veo un periodista, pero no sé si estás pasando un momento delicado, si eres un tío que le encanta el arte, si te gustan las motos o te gusta la ópera… veo lo que tú me das. Yo he estado dando muchos años una cosa, que es lo que se exigía. A veces yo decía, ¿es que no ven nada más, no me ven? Y es que no lo estaba enseñando y esta es la oportunidad de enseñar y de decir "¿de verdad te has creído que era así todo el rato, 25 años de "'hola corazones'"? Pero claro, si es lo que he dado…

¿Es lo que quería dar?O lo que las televisiones me han permitido dar… Yo soy de la vieja escuela, estoy a lo que me manden, yo soy de “me pongo aquí, sales y haces tu curro y te vas tu casa, no soy protagonista de nada.

¿Y como ha vivido que aquí veamos más a Anne y menos a la presentadora?Bien, bien, en eso ha ayudado también tener una trayectoria en las redes sociales, donde he podido hacer otras cosas después de la pandemia. Lo he hecho casi solo porque tenía tiempo y porque decía, bueno, pues hago esto o aquello. Y me decían ¡qué sorpresa! Siempre he sido yo.

'Tu cara me suena' es un programa de imitaciones. ¿Cómo ha vivido usted ser la imitada?Soy a de las que le hace mucha gracia, tanto con Paco, que es buen amigo, como José Mota, también alguna vez… me encanta, que te imiten es un honor.

¿Está de acuerdo con el ganador de esta edición de 'Tu cara me suena'?Sí, porque además vas a ver que no es solo un ganador, sino que gana también un elenco porque hay unos cuantos cantantes que se arropan entre ellos y el premio es merecidísimo y nadie ha dudado a pesar de que estuvo muy reñido. En el número final el ganador o ganadora lo bordó, yo lloraba. A los que quedan segundos o terceros se llevan sobre todo que se les vea.

¿Cómo ha vivido este año el cambio de formato en las Campanadas, con Ibai Llanos y Ramón García?Ha sido un regalazo. ¡Qué año! Cuando veía los titulares y ponían cosas como "Anne es agraviada u ofendida" no era del todo cierto. Cuando se me dijo que no las hacía pensé "pues bueno, pues algún año tenía que ser, las paso en mi casa. Sí que me dio pena o te puede molestar es que te lo digan tarde cuando ya lo tienen. Pero también es verdad que en RTVE las cosas van muy despacio y hasta que no lo tienen claro, y por lo que me dijeron estaban buscando, no dicen nada. Al parecer mientras estaban buscando yo que estaba ahí en la retaguardia. Yo estoy para lo que quieran.



Y mira, qué año… Tu cara me suena, dar las campanadas con Ibai, con Ramón, hacer 10 momentos, que ha ganado el premio al Mejor Programa Autonómico por la Academia de la televisión, hacer todo lo que haciendo en Youtube de difusión de bienestar emocional, que es lo mío, estoy haciendo una ópera en el Real... tengo un montón de proyectos.

¿Cómo surgió lo de Ibai?Me llamaron y me dijeron "oye, ¿lo Harías con Ibai?". Esto fue el 29, salía yo de la ópera, de ver Cascanueces con mis hijos y el 30 llamé a Alejandro de Miguel y le dije "hazme un traje, tío, que mañana doy las campanas".