'Sálvame' juega a adivinar qué frases han sido dichas por Georgina en 'El Hormiguero' y cuáles por sus propios colaboradores

La primera entrevista de Georgina Rodríguez en televisión no ha pasado desapercibida ni siquiera para Telecinco, pese a haber sido concedida en El Hormiguero. Por ello, Sálvame se ha querido hacer eco de las polémicas declaraciones de la mujer de Cristiano Ronaldo con un juego.

La tertulia de Telecinco ha pedido que los colaboradores adivinaran si las frases que se mostraban habían sido dichas por la influencer la noche antes en Antena 3 o por los propios tertulianos de su espacio. Este juego ha provocado distintas reacciones, tanto críticas como sorpresa.

Germán González ha lanzado la primera cita: "Yo nunca he hecho caca en un avión. Y odio cuando viajo en avión entrar en un baño calentito con olor a pastel recién echado. Me corta hasta el pis". Con ella ha habido diversidad de opiniones. "No creo que Georgina diga eso", ha lanzado Cristina Porta erróneamente.

Tras la primera sorpresa el reportero ha expuesto la segunda frase: "¿Quién no ha tenido un ataque de ansiedad entre el público? Yo tengo miedo al plató y miedo al directo". "Yo esto se lo he escuchado a alguien en Sálvame", ha apuntado Kiko Hernández. Y así era, pues correspondía al doctor Sánchez Martos.

"Si la imitación es como querer aparentar lo que no eres o lo que no tienes... Yo no participo de eso", ha mostrado Germán. Tras el debate, el reportero ha desvelado que pertenecía a Terelu Campos y ha seguido con la siguiente frase: "A veces pongo vídeos de niños pobres que no tienen comida para valorar lo que nos puede pasar".

"Quien lo haya dicho es un gilipollas", ha lanzado Hernández. Tras descubrirse que la responsable era Georgina, el colaborador ha lanzado: "Lo que tienes que hacer es ayudarlos". "Esto solo lo puede decir alguien como Georgina", ha expresado Kiko Matamoros.

El programa ha mostrado la última cita: "Me extraña que alguien le extrañe que a los influencers les inviten, les regalen o les hagan favores a cambio de publicidad. No creo que Roger Federer te pague el Rolex". Matamoros ha adivinado que él había sido el autor de esas palabras, y no se ha cortado: "Lo dijo alguien inteligente".