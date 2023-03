Feijóo se queja a Von der Leyen de la "opacidad" de la agenda europea de Sánchez, su plan de pensiones y la gestión de fondos UE

El presidente del Partido Popular ha dedicado la reunión con los miembros de su familia política en Europa para quejarse la "opacidad" de Pedro Sánchez en la agenda internacional a pocos meses de que España ocupe la Presidencia temporal de la UE, así como a contradecir las políticas que ha implantado el presidente en materia económica y denunciar, una vez más, su gestión de los fondos europeos. Para contrarrestar, Alberto Núñez Feijóo les ha trasladado la receta que aplicaría si fuera presidente.

"Ni la oposición ni el Congreso de los Diputados tiene información sobre cuál es la agenda española en la próxima Presidencia de la UE", ha criticado Feijóo ante los medios, tras su reunión con la Cumbre del PPE. El "error" de Sánchez, según Feijóo, es haber "roto" con una práctica institucional que lleva funcionando 40 años. Aun así, el dirigente popular cree que el presidente está "a tiempo de corregirlo" si convoca al principal partido de la oposición y comparte la agenda de la Presidencia de turno de España en el próximo semestre.

A falta de conocer la agenda que prepara el jefe del Ejecutivo, el líder de la oposición ha planteado la que cree que debe ser la prioridad de España cuando ocupe la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, en el segundo semestre de este año. "Debemos invertirla en desbloquear los acuerdos con América Latina, tanto el tratado de la Unión Europea y Mercosur, como los tratados con Chile y México". También propone "buscar una activación del Acuerdo Trasatlántico con Estados Unidos".

El grueso de la reunión ha girado en torno a la crisis económica y financiera. Así, Feijóo se ha posicionado a favor una política económica estable "con control de la deuda pública y el déficit público para, en consecuencia, controlar la inflación y mejorar la economía de las familias sobre todo las más bajas".

Todo esto al tiempo que se compromete a mantener los servicios públicos, como la sanidad, la educación y las políticas de mayores. Y sobre todo, la sostenibilidad de las pensiones, que según el popular, "no están aseguradas sin creación de empleo, sin que crezca la economía española y si no sale del estancamiento en el que vive la economía española desde 2019". De ahí que el líder de la oposición haya trasladado su preocupación por el plan de pensiones del Gobierno. "Nos preocupa mucho que no distraigamos dinero de sanidad y educación para el agujero de las pensiones en España y que el empleo y crecimiento se prioricen frente a otro interés electoral".

Las críticas hacia el modelo de pensiones han ido acompañadas de la denuncia por la ejecución "real y efectiva" de los fondos europeos, que según el PP no llegan a los beneficiarios. Feijóo también ha señalado a España como "la primera en entrar en inflación en Europa" y la más golpeada desde la década de los ochenta: "entre 2021 y 2022 llevamos un incremento de precios de mas del 13,4%".

Por último, el popular ha trasladado su aprobación a la propuesta de mercado eléctrico presentada por la Comisión, ya que es "sensata y razonable", frente a "la frivolidad con la que se está tratado la energía en España y el cinismo del planteamiento del Gobierno cuando ha incrementado un 56% la producción de gas para energía eléctrica y cuando está en récord histórico de importaciones de gas ruso".