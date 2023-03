Cariño, te haces mayor

¿Cuál es el miedo? Comprendo lo del aspecto físico, lo de cumplir años pero… ¿No es bonito avanzar? ¿Prefieres ser de los que disfruta estando estancado? Noto que, como tú, me hago mayor y… cero miedos.

Esta semana he flipado en colores cuando he visto a algunos compartir con sorna en Twitter el vídeo de una muchacha que ridiculiza a un ligue porque en una cita se pidió un batido de cacao en lugar de una birra. ¿En serio? Dejando a un lado lo de lo bien visto que está socialmente el consumo de alcohol y tabaco, yo solo veo que ese chico es tan maduro como para, al margen de lo que piensen los demás, pedirse en un bar lo que realmente le apetece beber. Y es que… de eso va hacerse mayor. Creo. Va de que, aunque a veces no sepas qué paso dar adelante, sí sabes que pasos no quieres dar.

Ese chico es tan maduro como para, al margen de lo que piensen los demás, pedirse en un bar lo que realmente le apetece beber

Hacer la declaración de la renta, firmar una hipoteca, visitar al notario, asumir que hay romances que solo duran una cita, saber hacer facturas, dar el paso de ir al psicólogo, no saber qué es lo que quieres pero tener claro lo que no quieres, marcharte a casa a la una de la mañana cuando ya te duelen los pies de bailar mientras que tus amigos siguen de fiesta e irte a dormir sin sentir miedo por perderte algo de lo que pueda ocurrir esa noche.… ¡Eso es hacerse mayor! ¿Qué hay de malo?

Quizás yo sea un poco ‘viejoven’ pero no quisiera estar toda la vida de fiesta ni pasarme las tardes deslizando el dedo en Tinder. No aspiro a ser el más alto ni el más cachas ni el que más liga, pero quiero ser feliz teniendo una vida plena, sana y compartida con gente buena. Aspiro a trabajar mucho, a dormir ocho horas y a despertarme temprano un domingo para ponerme protector solar e ir a dar un paseo.

Crece, madura, hazte mayor… O no. Pero sobre todo mueve ficha y no te estanques. El agua estancada parece en calma pero termina por oler mal y nadie la quiere beber.