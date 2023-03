Tras el anuncio de Antonio del Castillo acerca de un nuevo lugar en el que podría estar enterrada su hija, Marta, este jueves, En boca de todos ha apuntado nuevas noticias sobre la investigación del caso. Así, el programa de Cuatro se ha hecho eco de la existencia de un informe técnico de los móviles de Miguel Carcaño y el Cuco, lo que podría resultar determinante para encontrar el cuerpo de la joven asesinada el 24 de enero de 2009.

El programa ha podido hablar en directo con Manuel Huertas, encargado de elaborar el informe en el que, además, ha participado Nacho Abad. Tal como ha compartido Manuel, los datos están a punto de conocerse: "La extracción de datos está terminada a falta de presentarlo en el juzgado".

El periodista y criminólogo ha señalado que la idea de realizar el informe surgió a raíz de un documental en el que tanto él como Manuel se dieron cuenta de que había que buscar el trayecto que hizo Miguel Carcarño durante la noche del crimen.

"Evidentemente, una vez visto el teléfono y con los datos en la mano, se podía sacar. No es la primera vez que lo hacíamos ni la primera vez que lo hemos hecho y aunque ha costado mucho esfuerzo, se ha conseguido sacar información. Hay información que queremos pensar que es útil, lo que pasa que luego otra cosa es que la apliquen o la utilicen para ir un poco más allá en el esclarecimiento de este punto", ha destacado Huertas.

De la misma manera, Manuel ha apuntado que a ellos les gustaría que esto ayudase porque ha sido un trabajo arduo y esperan que sirva para algo y los investigadores no lo dejen olvidado en un cajón: "Hay datos que antes no estaban. Desde el punto de vista de la estricta informática forense, en el momento en el que tenemos información que antes no se tenía, entendemos que es útil. Nosotros entendemos que la Policía no tenía estos datos porque nosotros, teniendo el sumario entero, sabemos que los datos que hemos sacado no figuran en ningún sitio".

El técnico ha agregado que la información que han obtenido es únicamente la procedente del teléfono móvil de Miguel Carcarño porque, aunque dieron más aparatos, este es el único que les han dejado mirar: "No es un recorrido, son posiciones. De hecho, todo el trabajo se ha basado en obtener las posiciones de Miguel Carcaño. La máxima precisión de estos movimientos es de entre ocho y doce metros". Finalmente, Huertas ha indicado que será la próxima semana cuando el informe definitivo se entregue a los investigadores del caso de Marta del Castillo.