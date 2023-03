Bárbara Rey, en 'Espejo Público': "A un hombre con el que te metes en la cama no le miras como a un rey"

La serie acerca de Bárbara Rey y Ángel Cristo se ha convertido en una de las ficciones más relevantes de Atresmedia. Este jueves, la vedette ha visitado el plató de Espejo Público, donde ha podido charlar con Susanna Griso acerca de sus impresiones sobre la serie.

Tras destacar que hacía doce años que Rey no pisaba el plató del matinal de Antena 3, ha señalado que "todo el mundo ha hablado" acerca de su relación con el rey emérito: "Se han dicho muchas mentiras y muchas cosas que no corresponden a la verdad ni a la realidad".

Rey también ha señalado que, además de la serie, se emitirá un documental, Una vida Bárbara, en el que, en primera persona, ella misma contará ciertos detalles que no se han visto en la serie protagonizada por Belén Cuesta y Jaime Lorente: "A mí no me gusta hacer daño a nadie. Hay cosas muy íntimas que no las contaré nunca porque implican a terceras personas y cuando hay cosas que no son bonitas de terceras personas yo no soy capaz de hacer daño".

Así, el programa de Antena 3 ha repasado junto a Bárbara Rey algunas de las escenas de la serie: "Yo he vivido muchas cosas con él, que sacaba el tiempo de donde creía que podía y era imposible evitar las llamadas. Yo he escuchado muchas cosas, no es que estuviera pendiente, es que era inevitable".

Respecto al medallón que Juan Carlos I dio a Bárbara Rey, la vedette ha reseñado: "Ese medallón me lo regala el día que le conozco, pero no iba con la cadena. Era un medallón muy finito que tiene los símbolos del horóscopo. Él sabe que a mí me gustaba mucho el tema zodiacal y, entonces, en ese momento ya me dijo que tuviera cuidado y que no me lo pusiera. No sé si era de familia, pero la conocían".

La mujer ha agregado que, en un principio, no se creía que el rey se había puesto en contacto con ella. Sin embargo, las conversaciones se alargaron durante un mes hasta que, finalmente, se conocieron personalmente. "Yo pienso que él, en aquella época, era intocable y lo tenía muy asumido. Estaba convencido. En algunos momentos le dije que no me dijera algo porque sabía que nos estaban grabando. Cuando te pinchan el teléfono se nota un montón".

En cuanto a la comparación con Corinna, Bárbara Rey ha apuntado: "A mí no me molesta. Me gustaría, a lo mejor, tener lo que ella tiene y que me comparen con quien quieran. Con Corinna no se mete nadie y a mí no hacen más que sacarme una serie de cosas que son inciertas. Yo no tengo absolutamente nada. Tengo un piso, que es donde vivo. Las dos casas que tenía, compradas con mucho trabajo y sacrificio, las tuve que vender por temas de Hacienda".

"¿Llegaste a ver a Felipe cuando era pequeño?", ha preguntado Diego Revuleta, a lo que Rey ha explicado: "Una vez, nada más. De pasada, cuando yo salía. Yo no he tenido nada con Juan en la Zarzuela, entiendo que es una falta de respeto total. En las tres ocasiones que he estado en la Zarzuela ha sido para temas muy concretos, pero nos veíamos en otros lugares". Además, la mujer ha apuntado que nunca acudió al palacio en compañía de Ángel Cristo.

Rey, además, ha recalcado que en la ficción suceden episodios que no fueron exactamente así, aunque entiende que los guiones fueron modificados para enriquecer el contenido: "Hay cosas que no son exactamente igual. Yo he tenido conversaciones con doña Sofía. Fue posteriormente a mi separación porque me invitaron a cantidad de recepciones y cumpleaños del rey. Yo estoy convencida de que ella lo sabía y por eso tenía ese interés en tener un acercamiento conmigo y hablar. Me preguntaba por los niños, pero no cuando estaba embazada, sino antes y después de separarme. Me cuesta utilizar el 'don' porque a un hombre con el que te metes en la cama no le miras como a un rey", ha agregado la vedette.

"También se ha comentado mucho que yo he tenido una relación con el rey, pero yo he estado siempre con mi marido. Ángel ha dicho de todo de mí. Él es el primero que sabe que, en el tiempo que hemos estado casados, yo no podía ni ver a mis padres. Las dos veces que los vi ha sido porque hemos trabajado con el circo. Yo no me podía mover del circo para nada. Simplemente, por ir a hacer el spot de publicidad que hice para Freixenet me llevé una paliza tremenda porque estaba feliz haciendo eso. Si yo llego a tener una relación con alguien, no estoy con vosotros hoy", ha agregado Bárbara.

"Llegó un momento en el que le tenía terror a Ángel y que conste que le he perdonado porque yo no puedo vivir sin perdonar. En mis sentimientos y en mi corazón tengo que estar tranquila y feliz conmigo misma. Si yo no le perdono, que sé que muchas cosas las hizo bajo el efecto del alcohol y la droga y no controlaba, yo me voy a estar sintiendo mal durante toda mi vida. Tengo que sacar lo bueno, que son los dos hijos que tengo, y perdonarle por mi bienestar, no porque él se lo merezca", ha sentenciado la vedette para, después, recibir un emotivo mensaje por parte de su hija, Sofía Cristo.