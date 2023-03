Tener tiempo para poner dos lavadoras con la ropa sucia que se ha acumulado durante la semana es más fácil que tener el espacio suficiente en un apartamento o en piso pequeño para tenderlas. De hecho, no hace falta vivir en un piso, aunque tengas una casa con terraza, balcón o jardín para tender con suficiente espacio, puede que el tiempo atmosférico no nos acompañe y necesitemos tender en el interior de casa. En este caso, un solo tendedero no ayuda a que podamos poner dos o más de las lavadoras que tengamos acumuladas. No hace falta tener mucha ropa sucia, basta con necesitar lavar sábanas o toallas a la vez y no contar con suficiente espacio para tender todo. Es, precisamente, este el motivo, por el que una solución se está viralizando en TikTok.

La marca Videla ha creado un tendedero XXL extensible con hasta dos metros de espacio para tender, camuflado en un tendedero normal y corriente mientras sus varillas no se estiren. Se trata del tendedero Infinity Flex con unas varillas telescópicas flexibles y fáciles de extender que se abren hasta dos metros de largo para aprovechar espacio extra si necesitamos poner más de una lavadora en un solo día. De esta forma, no necesitarás que haga buen tiempo para tender dentro ni estarás obligado a tener más de un tendedero en casa.

No es de extrañar, tal y como hemos podido ver en el anterior video de TikTok, que esta propuesta de Videla se esté haciendo viral en redes sociales. Y es que, además de las varillas telescópicas centrales que se extienden, cuenta con dos alas adicionales a cada lado, inclinadas, ideales para prendas largas como pantalones o para toda aquella ropa que no nos ha cabido en el tendedero extendido. Por supuesto, no tendrás que preocuparte por el peso, ya que son muy resistentes todas las varillas.

Videla Infinity Flex tiene varillas extensibles que se abren hasta dos metros de largo. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Videla Infinity Flex Descripción: El tendedero Videla Infinity Flex tiene varillas extensibles que se abren hasta dos metros de largo. Marca: Videla Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 69.99 Imagen:

Otra opción de la misma marca, menos extensible y más económica es el tendedero Vileda Surprise de hasta 187 centímetros. Es de acero y aluminio para que sea más resistente y las alas de los laterales están a la misma altura que el cuerpo central del tendedero para que tengas un espacio amplio para tender, todo a la misma altura. Lo mejor es que posee dos ruedas angulares en los extremos para trasladar el tendedero de una habitación a otra cuando acabas de tender o te dispones a hacerlo. De esta forma, no tendrás que cargarlo a pulso ni rayar el suelo de tu hogar.

Hasta 187 centímetros. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Tendedero Surprise Videla Descripción: Tendedero Surprise Videla de 187 centímetros Marca: Videla Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 45.59 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.