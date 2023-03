La ONU reconoce a Madrid por cuarto año consecutivo 'ciudad arbórea del mundo'

Madrid, con proyectos como el Bosque Metropolitano o el Plan de alcorques vacías cero, ha logrado volver a conseguir el reconocimiento de 'ciudad arbórea del mundo' que otorga Naciones Unidas. Lo hace por cuarto consecutivo, algo que Inmaculada Sanz, portavoz del Ejecutivo municipal, ha achacado al "apoyo y las estrategias" del Ayuntamiento por continuar plantando árboles en la capital.

Actualmente, Madrid tiene un total de 5,7 millones de árboles, de los que 1,7 millones están bajo conservación municipal. De todos ellos, se han plantado cerca de 215.000 desde que comenzó el mandato en el año 2019. Apoyándose en estos datos, la portavoz municipal ha asegurado que "es incuestionable el apoyo y el avance que se ha hecho en la plantación de árboles a la ciudad".

Trabajo y esfuerzo con Filomena de por medio

"La ciudad de Madrid, por cuarto año consecutivo, ha sido reconocida por Naciones Unidas como ciudad arbórea del mundo", ha proclamado Inmaculada Sanz tras la celebración de la Junta de Gobierno de este jueves. Ha añadido que su equipo de Gobierno está "plenamente orgulloso" de haber recibido de nuevo este título.

"Creo que es incuestionable el apoyo y el avance que se ha hecho a la plantación de árboles en la ciudad, a pesar de la situación tan complicada que hemos vivido en este tiempo", ha indicado refiriéndose a la borrasca de Filomena, momento en el que gran cantidad de los árboles de la ciudad se cayeron o tuvieron que ser talados por los daños sufridos. Este, ha indicado la portavoz municipal, "es uno de los grandes atributos y atractivos" de la capital, además de ser un ámbito en el que van a seguir trabajando. "Es un orgullo poder decir que Madrid es reconocida por cuarto año consecutivo como ciudad arbórea".

Qué es ser 'ciudad arbórea del mundo'

Este es un reconocimiento que otorgan la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Fundación Arbor Day. Para conseguir este título, los equipos competentes valoran la gestión que se ha hecho del arbolado urbano por parte de las autoridades municipales.

Los cinco requisitos que se piden para poder optar a ser 'ciudad arbórea del mundo' son tener una estructura dedicada a gestionar la masa arbórea, la existencia de un censo que registre los árboles urbanos, destinar recursos financieros al cuidado y la plantación de árboles, tener una legislación y una normativa acerca del cuidado y promover eventos anuales con el fin de promocionar la importancia arbórea.

Mensaje a la oposición

Inmaculada Sanz ha aprovechado también la ocasión para mandar un mensaje a Más Madrid, que esta semana presentó un proyecto de cara a las elecciones en el que explicaban que su intención era plantar un árbol cada siete metros en todas las calles de la ciudad. "Madrid vuelve a ser considerada como 'ciudad arbórea' a pesar de que hay personas en la oposición que no parezcan estar demasiado orgullosas", ha criticado.

"No parece que tenga mucho sentido hacer propuestas o proclamas que no son realistas como hablar de plantar un árbol cada siete metros en la capital", ha reprochado al grupo municipal que encabeza Rita Maestre. "Creo que estas cosas necesitan un poco de seriedad, rigor y es evidente que hay ciertas calles en las que no se puede hacer eso porque directamente no caben", ha añadido la portavoz municipal.