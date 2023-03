Feijóo presume de mantenerse al margen del "esperpento" de la moción y promete seguir con su "política de adultos"

"Un simulacro de censura de espectáculo impropio e improductivo que vivimos en España durante día y medio". Esta es la descripción que ha hecho el líder de la oposición de los dos días de la sexta moción censura de la democracia. Desde Bruselas, Alberto Núñez Feijóo ha hecho alarde de mantenerse alejado del "esperpento" que ha vivido el Congreso y se ha autoproclamado la "alternativa" frente a todos los partidos que han buscado, en su opinión, protagonismo y rédito electoral. Ante ello, el presidente popular promete "seguir haciendo política de adultos".

Antes incluso de las preguntas de los periodistas que han acudido a la cumbre del PP europeo, Feijóo ha querido marcar su postura un día después de que concluyeran las dos jornadas parlamentarias más mediáticas del año. Su primer mensaje ha sido el de reivindicar su desmarcaje. "No comparto esta forma de hacer política y, por tanto, me he abstraído de este esperpento político que hemos vivido en nuestro país". También ha puesto distancias con la forma de hacer política de otras formaciones. "No me voy a prestar a estos juegos que desprestigian las instituciones y que nos mete en populismo en la que la mayoría de españoles no están ni el partido que representa a la mayoría".

Así es cómo el líder popular ha explicado por qué el PP es la "alternativa". Mientras Gobierno y oposición dedicaban su tiempo a votar la moción, Feijóo lo ha dedicado, según ha dicho, "a reconstruir la imagen internacional de España y hacer una política que se merece España".

Para el popular, la moción de Vox solo ha servido para retratar los intereses de cada grupo político. "En este simulacro de censura hemos visto que el apego al cargo es el único pegamento de la coalición de Gobierno rota y que el PP no va a facilitar apuntalar al Gobierno ni hacer seguidismo de otras formaciones porque tenemos nuestra agenda y nuestro camino".

Y en su agenda está precisamente la de "derrotar en las urnas" al Gobierno que, como estaba previsto, ha ganado la votación parlamentaria. Porque, para Feijóo, pese a que el PP se abstuvo de la moción de censura, considera que "España merece pasar página y rápido de estos cuatro años de frivolidad y populismo, mezclado con el independentismo, para volver a la política seria". Esta es su fórmula: "No voy a vender a los españoles una arcadia feliz, para eso está el populismo en el Gobierno actual, lo que le voy a transmitir a los españoles es un país de adultos y por eso voy a seguir haciendo política de adultos".