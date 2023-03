La okupación sigue siendo protagonista en los programas informativos. Este jueves, El programa de Ana Rosa ha narrado el caso de un colegio de Torre del Mar, en Málaga, donde se decidió construir un edificio dentro del recinto escolar destinado a viviendas para los profesores que llegaban de fuera.

Sin embargo, con el paso de los años, el edificio ha quedado vacío, una oportunidad que otros ciudadanos han aprovechado para okuparlas y hacerlas suyas, suponiendo, según la comunidad escolar, graves problemas para los alumnos y profesores del centro.

"Yo llevo aquí viviendo treinta años. Estoy indignada porque estoy escuchando comentarios de que somos okupas. Bueno, okupas... Yo estoy okupando una vivienda que no es mía, sí. Si a eso se le llama okupar...", ha declarado una de las okupas al matinal de Telecinco.

La situación se ha vuelto insostenible. Así, tanto los profesores como los padres de los alumnos denuncian haber encontrado, en el patio del colegio, preservativos, compresas y cuchillas de afeitar que los okupas lanzan por las ventanas de las casas, algo que estos han negado.

Además, las peleas entre los okupas son constantes y la Policía ha tenido que intervenir en varias ocasiones durante el horario escolar. Por su parte, la presidenta del AMPA ha recalcado: "Con el Ayuntamiento no he conseguido hablar porque no me han recibido. Si alguien puede terminar con lo que está ocurriendo en este colegio es el Ayuntamiento o, en su defecto, la Junta de Andalucía. No sé si están esperando a que pase algo todavía más grave que una detención frente a la clase de los niños de tres años".

Desde el plató del matinal, Ana Rosa Quintana se ha mostrado indignada al destacar que las autoridades tenían que hacer algo al respecto. La presidenta, por su parte, ha recalcado que el AMPA también contaba con una habitación para poder celebrar sus reuniones, pero "tuvieron que tapiarlo porque también lo okuparon".