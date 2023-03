Un terremoto de magnitud 2,3 con epicentro en el mar sacude Torrevieja  

Un terremoto de magnitud 2.3 se ha registrado este jueves, sobre las 09.00 horas, frente al litoral de Torrevieja, Alicante, según la página web del Instituto Geográfico Nacional. El epicentro se ha situado a unos 10 kilómetros de distancia de Cabo Cervera y el temblor ha tenido una profundidad de 2 kilómetros.

Fuentes de Emergencias de la Generalitat y de la Policía Local han explicado que no habían recibido notificación de incidencias a causa del seísmo y que no se habían producido daños personales ni materiales. Por su parte, Proyecto Mastral ha señalado en su cuenta de Twitter que tenían constancia de que "algunas personas lo han sentido levemente en Torrevieja" y ha confirmado que "no hay ningún tipo de daño personal ni material".

¡Terremoto! A las 9:00 horas se ha producido un terremoto de magnitud 2.3 con epicentro en el mar a unos 10 km frente a la costa de #Torrevieja. Tenemos constancia de que algunas personas lo han sentido levemente en Torrevieja y no hay ningún tipo de daño personal ni material. pic.twitter.com/eHIx9ukPme — Proyecto Mastral (@ProyectoMastral) March 23, 2023

La Vega Baja, comarca al sur de la provincia de Alicante donde está situado el municipio de Torrevieja, suele registrar pequeños movimientos sísmicos y los expertos destacan que los microterremotos permiten la liberación periódica de energía, de modo que evitan su acumulación y posterior descarga en un gran temblor.