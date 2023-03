Miguel Ángel Silvestre posa completamente desnudo en la portada de 'Esquire': "Soy muy conservador para algunas cosas del amor"

Miguel Ángel Silvestre se ha desnudado, en cuerpo y alma, para la revista Esquire, y ha posado como Dios le trajo al mundo en la portada, pero también en el texto de su entrevista, donde ha mostrado su lado más sincero, algo que asegura que le ha costado.

Con un desnudo integral, pero también luciendo distintos looks, el actor de 40 años no ha tenido reparos en protagonizar el número de abril del magazine. Sin embargo, él mismo ha defendido que, aunque el ser humano quiere mantener el control, "cuando consigues perderlo eres más feliz".

De hecho, trabajar con Pedro Almodóvar en Los amantes pasajeros fue un punto de inflexión en su cambio de actitud: "Me hizo ver que lo que más le gustaba de mí era lo que yo intentaba sujetar. Fue muy generoso y me hizo confiar en mis peculiaridades. Cuando empiezas a celebrar quién eres, viene la aceptación, algo muy bonito y honesto".

Miguel Ángel Silvestre, además, también ha hablado sobre el amor, donde él sostiene que se siente "más amateur". "Cuando me he enamorado sí he sentido esa necesidad, el 'quiero tener hijos', pero de momento... no lo sé", ha defendido para Esquire. "Soy muy tradicional y muy conservador para algunas cosas del amor, pero no sé si es que no tengo el tiempo, si es que no estoy preparado...".

"Soy conservador en el amor, pero lo que no me gusta es tener un juicio. Somos de una generación que se basa en las opiniones y tenemos tanto que descodificar...", ha añadido el actor. "Gracias a Dios tengo una tía que es lesbiana y crecí viendo cómo se levantaba por sus derechos. Tuve buena educación en ese sentido (...) Creo que las nuevas generaciones van más allá en esa descodificación, y si hay gente que necesita otro pronombre, pues yo sí lo incluiría en nuestra lengua".