De 2005 a 2009, Camera Café triunfó en Telecinco con las locuras de los empleados de una empresa -que apenas se podía saber a qué se dedicaba-, y lo hizo con episodios de apenas 6 minutos en los que solo había un tiro de cámara: la perspectiva era desde la máquina de café. Sin embargo, no existía tal expendedor de bebidas.

El único plano que se grababa era desde este lugar, que servía de punto de encuentro en el que todos los trabajadores iban para tomarse un descanso, o hacer el vago, directamente. Pero, aunque los actores sí cogían sus vasos, detrás de la cámara no había, ni mucho menos, una máquina de café.

Así lo ha revelado Carlos Chamarro, quien daba vida a Julián Palacios, en Errado de Aragón, programa de Aragón Radio, al ser preguntado por dónde echaban las monedas.

"En una caja de madera, donde habían hecho una ranura un poquito grande, porque si encima teníamos que acertar en la ranura de la verdad...", contestó. "Dentro de la caja, que se abría con una puerta, había una espuma para (que la moneda) no hiciera ruido".

Pero, además, no solo estaba falseada la máquina, sino que les servía de chuleta a los actores. "Estaba la cámara y debajo había como un mueble en el que dejábamos los guiones. Entonces, cuando estabas mirando, estabas leyendo y pensando 'hostia, ¿qué frase digo?'", aseguró el intérprete de La que se avecina.

"Y abajo de este armario había otro agujero con mogollón de vasos con una bebida con cola", añadió. Por tanto, no solo no había máquina expendedora, como era previsible, sino que no bebían realmente café ni infusiones.