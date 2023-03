Prohibir el nuevo año

El Año Nuevo (Nowruz) en el calendario persa es uno de los eventos grandes, muy importantes, en Afganistán. Cada año, millones de personas en muchos países asiáticos lo celebran. Los talibanes siempre se han opuesto a la celebración de este día, que este año he festejado en Madrid con familias afganas.

Aunque las Naciones Unidas hayan designado el 21 de marzo como el Día Internacional del Nowruz, el primer día del año nuevo solar no se celebra oficialmente en mi país desde hace dos años por orden de los talibanes. Antes del restablecimiento del dominio talibán sobre Afganistán, el Nowruz era una realidad; tuvimos 20 años de bienvenida al Año Nuevo en compañía de la cálida presencia de otras personas. Ya había sido prohibido en la segunda mitad de la década de los años 90 y lo vuelve a estar ahora, porque el Ministerio del Bien y de la Prohibición del Mal dice que está en contra de la sharía.

La mayoría de los refugiados e inmigrantes afganos que viven en países occidentales no tienen la oportunidad de celebrar el Nowruz de forma colectiva. Por un lado, no disponen de días de vacaciones y, por otra parte, viven lejos unos de otros en diferentes ciudades. Sin embargo, tratamos de preservar las tradiciones del Nowruz.

Así, los afganos en Madrid invitamos a todas las familias afganas residentes en España a estar juntos. Este es el segundo año que vivimos lejos de nuestros seres queridos y este día es una excusa para divertirnos juntos unas horas. En esta segunda ocasión, hemos querido llevar a cabo esta celebración con más esplendor aún, para decir al grupo talibán que los afganos en todos los rincones del mundo protegen sus valores históricos y culturales.

Platos típicos. CEDIDA

En Afganistán, las familias suelen ir a los parques para sentir el aire primaveral y la mayoría viste ropa tradicional. Preparan alimentos especiales y comen juntos. Pescado, arroz blanco, espinacas y carne picada son comidas típicas este día. Nunca faltan las siete frutas (haft mewa), pasas negras y rojas, almendras, pistachos, albaricoques secos, cinamomo (senjed) y nueces.

Para tener un año verde, las familias cocinan espinacas y arroz blanco en la mesa de Año Nuevo. Las siete frutas son para endulzarlo. Aquí, en España, encontramos rápidamente todos los ingredientes, la única fruta que fue difícil de localizar fue el cinamomo. En otro países europeos, con más población de afganos, resulta más sencillo. Finalmente lo encontramos en tiendas iraníes.

Samnak es otro plato muy valioso para nosotros, los afganos, por lo difícil que es prepararlo, se tarda de 15 a 20 días. Se elabora partir de jugo de trigo y es muy dulce sin necesidad de agregar azúcar. El trigo se remoja en agua durante dos semanas y se espolvorea poco a poco hasta que se vuelve verde. Es un trabajo en grupo. Jóvenes y niñas lo preparan, pero cualquier mujer que lo desee puede contribuir. Estas mujeres invitan a sus amigos y permanecen despiertas de la noche a la mañana, cantan y bailan, y esperan impacientes que se abra la olla samnak en la mañana. El samnak estará listo para comer en veinticuatro horas.

Mientras el fuego arde y el samnak hierve en la olla, las mujeres piden un deseo en sus corazones, si alguna logra verlo cumplido, el próximo año esa misma mujer preparará el samnak su casa e invitará sus amigos.

Otra de las costumbres y tradiciones del Nowroz es que las jóvenes que están comprometidas, reciban por parte de la familia de su novio vestidos típicos afganos antes del Año Nuevo. La familia de ella invita a todos sus amigos y la familia de él va a la casa de la prometida con los suyos y regalos. Es un día de siete frutas, cosméticos, pescado frito, Jalebi, galletas de Nowroz y henna. Cinamomo (senjed), vinagre (srka), manzana (seb), samnak, ajo (sir), champinion (samaruq), moneda(ska) todo ello empieza con (s) en nuestra idioma.

¿Cómo es la celebración del Nowruz en Kabul este año? "Es diferente para mí y otras chicas como yo. Solíamos comenzar la fiesta con entusiasmo todos los años por usar el uniforme escolar y desear a todos un feliz año nuevo. Pero este año es diferente, ya no tenemos esa emoción y nuestros sueños huelen a quemado", cuenta Rahela Mehdi, una estudiante.

"No hay noticias sobre el inicio de clases, nuestros sueños se han esfumado", continúa, "el año pasado nos habíamos preparado mucho, pero todas regresamos a casa con lágrimas en los ojos, con gran dolor. No solo no pudimos celebrar el Año Nuevo, sino que estamos presas en nuestros hogares".

Los talibanes no permitieron la celebración del tradicional Nowruz en Afganistán, pero en Madrid más de 20 familias de refugiados pudimos reunirnos para conmemorar esta fecha en su nombre. Algunos no habían tenido la ocasión de juntarse con otros afganos fugados desde su llegada, hace mas de dieciséis meses. El sistema de acogida nos ha repartido en diferentes ciudades, lo que dificulta la relación social con nuestros compatriotas. Por eso, esta celebración tuvo un significado especial. Fue una gran oportunidad para conectar y celebrar nuestras tradiciones y cultura. Además de compartir experiencias, compañía y conversación, pudimos disfrutar de nuestra gastronomía con platos que cada familia prepara con mimo, nuestra música y bailes tradicionales y muchas actividades para los más pequeños en un entorno maravilloso.

En la tradición afgana, Nowruz marca el final del año viejo, un momento para repasar y empezar el nuevo año con la mejor voluntad, ilusión y disposición. Las familias se preparan para renovar su guardarropa, comprar algo que necesitan o planear nuevas actividades para lograr sus propósitos. Es una celebración comunitaria y social en la calle con música, con bailes y deportes tradicionales y una gran diversidad de comidas locales afganas.

Nowruz es la celebración de un nuevo comienzo, de renovación, como nuestros primeros pasos ahora en España, pero también una celebración de nuestra diversidad. Une a muchos millones de personas de diferentes generaciones y nacionalidades. Es un momento para aprender unos de otros y recordar todo lo que tenemos en común, fortaleciendo la convivencia y la reconciliación entre pueblos y culturas. Ahora que nuestra sociedad enfrenta desafíos sin precedentes, dejémonos guiar por el espíritu de solidaridad de Nowruz y renovemos nuestro compromiso de vivir en armonía, proteger nuestro planeta y no dejar a nadie atrás.