Anabel Pantoja, entre lágrimas, estalla contra las críticas: "Quiero vivir sin ser juzgada"

Anabel Pantoja no está pasando por su mejor momento. Durante los últimos meses ha sido el centro de atención de los focos mediáticos por diferentes situaciones, como la muerte de su padre, Bernardo Pantoja, la gira de su tía, Isabel Pantoja, o la reciente ruptura con su entonces pareja, Yulen Pereira. Momentos que han terminando angustiándola y por los que ha estallado en sus redes sociales.

Aunque la influencer decidió alejarse de la pequeña pantalla hace tiempo y mantener su vida en privado, lo cierto es que no deja de ser la protagonista de diferentes revistas y programas del corazón. Este miércoles, la prima de Chabelita ha escrito en su perfil de Instagram un post en el que, además de evidenciar cómo le afecta toda esta situación, ha arremetido contra los diferentes rumores que hablan sobre su posible nueva pareja.

Junto a dos imágenes en las que se la ve estallar en lágrimas, la sobrina de la tonadillera ha empezando describiendo su día a día, en el que, al parecer, se arma de valor, deja a un lado todas estas polémicas y da lo mejor de sí. Sin embargo, esto no siempre le funciona, pues tal y como ha explicado en su publicación "hay momentos o días en los que por mucho que pongas todo eso de ti", el cuerpo lo saca a la luz de alguna manera.

"Cuando decides callar, seguir adelante, intentar incluso disfrutar y, por supuesto, seguir, vivir, sin tener que justificarte, explicarte, dar razones o responder a las preguntas que te hacen por la calle, llega a ser una puñetera pesadilla", prosigue la prima de Kiko Rivera, dejando entrever su angustia que siente actualmente.

Anabel ha asegurado que ha soportado "día a día" que se la juzgue tanto en redes sociales como en programas de televisión "por querer ser feliz y no hacer daño". Siguiendo esta línea, ha abarcado el tema de la muerte de su padre, momentos en las que se le tachó de "borde" por exigir respeto en el funeral.

La que fuera participante de Supervivientes también ha dedicado unas palabras en referencia a su situación actual. Desde que se produjo la ruptura con Yulen Pereira, mucho se ha rumoreado sobre su posible nuevo chico. Una situación que parece no hacerle mucha gracia pues, en sus palabras, está cansada de que la juzguen de "sueltecita" o que la emparejen con "el primero que cuenten o digan".

Asimismo, Anabel ha defendido su soltería, su privacidad y el querer tener una vida alejada del centro mediático. "¿Puede ser que dé un paso, vaya a trabajar, me tome una cerveza, me de un abrazo, salga de fiesta, haga deporte, me dé un beso, vaya a los carnavales con amigos, suba una puñetera canción a Instagram, me vaya de viaje y no sea una puñetera tragedia? ¿Que sea algo normal? ¿Transparente?", ha manifestado en el escrito.

"El nudo en el estómago y en la garganta de la impotencia no se llama ansiedad. Se llama vivir sin ser juzgada", ha reclamado públicamente la influencer, junto con el hashtag #nopuedomas. Tras este contundente comunicado, Anabel ha recibido numerosos mensajes de apoyo por parte de conocidos rostros televisivos como Iván González, Alba Carrillo o María Patiño. En resumen, sus palabras animaban a la exparticipante y le aconsejaban obviar estas polémicas y hacer lo que ella considerara, ya que se trataba de su vida.