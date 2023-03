Almudena Cid, muy dura con Christian Gálvez, revela los detalles de su ruptura: "Nos confundió a mí y a todo mi entorno"

Las heridas van sanando, pero Almudena Cid no ha olvidado aún el duro año que ha pasado como consecuencia de su ruptura matrimonial con Christian Gálvez. "El peor año de mi vida", señala la exgimnasta en la Cadena Ser.

"Creo que ya lo he superado, pero ha sido un año muy complicado en lo personal, el peor de mi vida. Escribir me ha servido de terapia, para ordenarme, colocar las cosas en su sitio y muchas cosas más. Son vivencias que suelen suceder, son habituales, pero también hay que saber superarlo", comenta la actriz.

"Me afectó, incluso en cuanto a la situación física, porque perdí muchos kilos. No quiero volver a verme así, hay que comer, dormir y respirar", asegura.

Sobre verse en el ojo del huracán, dice: "Nunca imaginé verme involucrada de esta manera, pero lo entiendes porque eres un personaje público y también hay que saber llevarlo". Y añade: "He notado que tuve que madurar de una manera muy brusca, pero está claro que era la única forma de superarlo. El final de mi carrera deportiva coincidió con el inicio de la vida en pareja y yo no había tenido apenas experiencias y no estaba preparada para gestionar este tipo de situaciones", explica.

Sobre lo que pasó en su matrimonio, y respecto a la ruptura, se sincera con duras palabras hacia el presentador: "Igual idealicé lo que yo creía que era esa relación, pero tengo claro que me confundió a mí y a todo mi entorno, fue como una bomba".

"Como siempre había sido tan fuerte y no solía pedir ayuda a nadie, me quedé un poco sola con una situación delicada y es obvio que no estaba preparada para ello. Es como si preparas una boda y, sin saber por qué, no aparece el novio. Y te quedas ahí con todos los obsequios para los invitados sin repartir", reconoce.

Por eso, tuvo que ponerse en manos de profesionales: "He hecho terapia vigilada, porque es algo que siempre me ha interesado y tengo que decir que me ha ayudado mucho. Por supuesto, el escribir el libro me ha venido muy bien y lo de hacer teatro también. La gente me dice que saque la ira, pero no me sale, mi única preocupación durante estos meses ha sido recuperarme".