Motos, desolado porque el equipo de Ciencia destroza en directo un diamante de 5.000 dólares: "A veces la cagamos, pero bien"

Pablo Motos y el equipo de Ciencia de El Hormiguero quisieron sorprender a su invitada de este miércoles, Georgina Rodríguez, con un experimento relacionado con el lujo.

La influencer es una gran amante de las joyas y, sobre todo, de los diamantes. El espacio de Antena 3 recibió a Laura Domínguez, experta en diamantes y gemóloga, cofundadora de Condé de Diamante, para que les mostrara algunos de sus ejemplares.

Mostraron desde uno naranja valorado en 24.000 dólares, pasando por uno azul de 456.000, uno rosa de 1.153.000 o uno verde de 2.400.000: "Su particularidad es que pesa 2,17 quilates", explicó la gemóloga.

Georgina Rodríguez, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"¿Puedo decirlo?", le preguntó Motos a su invitada, que le contestó afirmativamente. "Georgina tiene aquí un diamante de nueve quilates", señaló el presentador.

"Le vamos a dar un martillazo a un diamante de 5.000 dólares. Nosotros somos muy tontos y nos hemos venido arriba porque al hacer eso, todo el mundo se muere de tensión, pero como es lo más duro que hay...", comentó el valenciano.

Experimento de 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

Y le dijo a la gemóloga: "Pero hay una variable". Domínguez explicó que lo que habían visto eran de color y el que iban a golpear era de la escala incolora.

"La característica que más se conoce de los diamantes es la dureza, su resistencia a ser rayado, no a romperse, que pertenece a la escala de la tenacidad. Es lo más duro, pero a la vez, es muy frágil", destacó la gemóloga.

"No estamos bromeando, estoy acojonado. Dale tú que sabes más de esto", confesó Motos antes de que Domínguez golpeara el diamante con un martillo: "¿Se romperá?", le preguntó al presentador, que le contestó: "Ni lo digas".

Experimento de 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

Pero cuando la gemóloga golpeó el diamante, este se partió en varios trozos, que salieron disparados: "Le he dado muy fuerte", admitió Domínguez.

"No te preocupes que lo arreglaremos. No me lo puedo creer, de verdad que esto no tenía que pasar, se nos ha ido de las manos porque le hemos dado por donde no debíamos. Así es El Hormiguero, a veces la cagamos, pero bien", concluyó el conductor del programa.