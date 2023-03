"Arabia es un país seguro en el que cuidan a las mujeres" o "soy mundial": Las frases más destacadas de Georgina en 'El Hormiguero'

La entrevista de Georgina Rodríguez este miércoles en El Hormiguero le dio mucho juego a Pablo Motos, que aprovechó para preguntarle por todos los aspectos de su vida.

La invitada comentó con el presentador su vida con Cristiano Ronaldo, la sus hijos, la realización de la segunda temporada de su reality Soy Georgina (que se estrena en Netflix el 24 de marzo) y otras curiosidades.

Las frases más destacadas de la influencer fueron:

- "En esta temporada mis fans, lo que se imaginen lo van a ver en el reality. Se van a sentir muy identificados y les va a encantar".

- "Soy mundial".

- "Cristiano Ronaldo es muy detallista y yo me he tatuado un dibujo suyo en el brazo".

- "Este año, para mi cumpleaños, Cristiano me regaló su tiempo porque normalmente coincide con partidos. Me sentí súper feliz".

- "Él no es muy materialista. Le he regalado tres coches y ya no le regalo más, no es original".

- "Cuando le vi por primera vez fue un flechazo y era tan guapo que me daba vergüenza mirarle".

- "Él fue el que me tiró la caña, pero de repente, pasó tiempo. Yo soy muy vergonzosa".

- "Yo no le conté nada a mis amigas. Lo vieron en la revista que nos sacó por primera vez".

- "Antes no me gustaba el fútbol, prefería ballet y, como trabajaba, por mis horarios, no podía ir a partidos".

- "En casa, entre Cristiano y yo como con los niños, hablamos en español".

- "Arabia es un país maravilloso, he de reconocer que fui muy condicionada, pero es un país muy seguro, muy familiar y cuidan mucho a las mujeres y a los niños".

- "Cristiano y yo venimos de familias muy humildes y valoramos todo, los niños siguen alucinando de verse en la tele".

- "Cuando mis hijos se dejan comida en el plato, les pongo vídeos de niños que no tienen nada para que valoren lo que tienen".

- "Me han ofrecido hacer cine, pero por cuestión de tiempo no he podido. Sé que se me daría bien".

- "El Atlético de Madrid nunca estuvo en la cabeza de Cristiano".

- "Cristiano es maravilloso, un padre 10, un hijo 10, hermano, amigo, pareja, empleado, jefe…".

- "Muchas veces estamos todos en casa juntos y veo lo afortunada que soy al haber sido elegida por él para formar esta familia".

- "Tengo el récord mundial de la puntuación de Mistery Shopper".

- "Mi vestidor es gigante porque lo comparto con Cristiano. Él me dice que hay que rellenarlo un poco, pero en Arabia el lujo es un 30% más caro".

- "Puedo tener unos 150 bolsos".

- "Pienso que el dinero no te cambia, si acaso, a mejor porque puedo ayudar a mi familia y a mis amigos. Eso muy gratificante para mí".

- "La pérdida de mi bebé me ha traído mucha oscuridad, pero también mucho amor, hacer esta temporada me ha hecho feliz, me he sentido muy arropada".