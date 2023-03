Moreno reclama un PERTE del agua y poder utilizar los fondos europeos en obras contra la sequía

"El agua debe ser un asunto de Estado". Así de tajante se pronunció este miércoles el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante la inauguración de una nueva infraestructura hidráulica en la Sierra Sur de Sevilla, donde puso en valor las inversiones de su Ejecutivo en esta materia y reclamó la utilización de los fondos europeos en obras para luchar contra la sequía.

En este sentido, el líder del Gobierno andaluz aseguró que "no tiene sentido" que en una comunidad como Andalucía, y en un país como España, con escasez de agua, se destinen los fondos europeos Next Generation de recuperación a otras cuestiones, "también necesarias", puntualizó el presidente, y no al agua, que es "clave para el sistema productivo y que contribuye de manera decisiva a hacernos más competitivos y generar más progreso". Por ello, Moreno reclamó que esos fondos se puedan reprogramar para ejecutar obras hidráulicas, que calificó como "estratégicas".

Igualmente, el presidente de la Junta volvió a pedir la puesta en marcha de un PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) del agua, reclamaciones ambas en las que el Gobierno andaluz "no va a cejar en su empeño".

Actualmente, la Junta tiene movilizados más de 475 millones de euros en obras de abastecimiento por toda la comunidad, de los que cerca de 97 millones se están invirtiendo en la provincia de Sevilla, en proyectos como los de la Sierra Sur o en las obras de abastecimiento en alta de Burguillos e Isla Mayor. Además, destacó Moreno, el agua seguirá este año "liderando el impulso de la obra pública" en la comunidad, con previsión de licitar más de 400 millones de euros en infraestructuras hidráulicas.

A lo largo de los últimos cuatro años, desde 2019 hasta 2022, la Junta ha invertido 1.500 millones de euros, que han servido para poner en marcha 300 obras de depuración y de abastecimiento en alta, que "han terminado con la incertidumbre" de 215 municipios andaluces, en los que residen unos 3,6 millones de personas.

"Prudencia" en el consumo

Con este esfuerzo, explicó el presidente, la Junta pretende "configurar año tras año un mapa hídrico andaluz, caracterizado por la previsión, y que aporte seguridad al futuro de nuestros pueblos y ciudades". Y es que, en este sentido, Moreno recordó que Andalucía, por su situación geográfica y el cambio climático, va a tender a perder precipitaciones. No en vano, desde 1980 ya se han perdido el 30% de las lluvias.

Por ello, "hay que ser tremendamente audaces, minimizar el uso y ser eficientes en su consumo", en el ámbito urbano y, especialmente, en el sector industrial y el agrario, toda vez que este, subrayó el presidente, es uno de los principales motores económicos de la comunidad, "pujante, que exporta a numerosos países del mundo y que necesita agua".

Por todo ello, recalcó, son necesarias obras como las que se están llevando a cabo en la comunidad, proyectos "de gran consistencia para el futuro", como las desaladoras, las depuradoras y las que obras para evitar la pérdida de agua en la red de abastecimiento, que en algunas zonas de Andalucía alcanzan el 40 y hasta el 50%. Pero también, concluyo el presidente, es necesario un "esfuerzo colectivo" en la gestión y el consumo de este recurso, por lo que hizo un llamamiento a los ciudadanos para que sean "prudentes". Ahora, dijo, "se abre una ventana de oportunidades en abril, porque si no llueve nos iríamos a un largo periodo estival sin precipitaciones". Por lo que confió en que "haya suerte y en abril, una vez pase la Semana Santa, puestos a pedir –bromeó–, llueva y se recuperen los acuíferos".