Las redes especulan sobre si Aitana canta una posible infidelidad a Miguel Bernardeau con Sebastián Yatra: "Te besaba a escondidas"

Tanto su carrera como su vida personal no dejan de dar titulares a la prensa de medio mundo. Se acaban de hacer públicos unos segundos de la nueva canción de Aitana y las redes sociales ya han comenzado a teorizar sobre a quién va dirigida la letra del tema.

Los Ángeles, que así se llama la nueva canción de Aitana Ocaña, promete convertirse en un éxito instantáneo que mezcla lo mejor de su pop con los sonidos electrónicos más actuales.

👼🏼 “LOS ÁNGELES” – @Aitanax 👼🏼



Disponible el 30/03 a las 00h en todas las plataformas digitales. pic.twitter.com/38c2QzSML4 — News αitana (@NewsAitana) March 22, 2023

Pero la pregunta es... ¿A quién va dirigida la letra de la canción?

“Mientras no sabían, yo te besaba a escondidas. Eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías. Pero fue culpa de Adán cuando Eva se perdía y otra manzana mordían. Nuestros labios se miran", dice la letra de 'Los Ángeles'.

¿Con quién eran esos besos a escondidas? ¿Quién buscaba a quién? ¿Quién es Adán y cuál es la otra manzana de que mordía Eva? Todo son incógnitas que permiten las especulaciones de los seguidores de Aitana.