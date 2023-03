Miguel Bosé asegura que ha vivido "un despertar": "Me he acercado mucho a la luz, a la fuente, a Dios"

Miguel Bosé celebra el estreno de Bosé, el biopic sobre su vida que emite SkyShowtime, mientras espera el lanzamiento de un documental en Movistar+ y el estreno del concurso Cover Night, en La 1. Motivado por todos los proyectos que acumula, está centrado al completo en su trabajo tras haber recuperado la voz y la calma en lo personal. Lo ha demostrado en una charla con Elle donde ha hablado, como acostumbra, sin tapujos.

"En este periodo de parón en el que perdí la voz, llegó la pandemia y todo se detuvo, creí que era el momento de pensar en mí. Ha sido un despertar. Me he acercado mucho a la luz, a la fuente, a Dios. Y no me refiero a Dios en el sentido religioso, sino como el gran arquitecto. Me he sentido más que nunca uno con todas las cosas", ha explicado en la entrevista.

De hecho, una de las grandes motivaciones del músico son sus hijos. Así ha hablado de los mellizos Diego y Tadeo, de 12 años: "Con mis hijos tengo una relación extraordinaria; para ellos soy padre y madre, 'nanny', instructor, hermano mayor. Soy todo. Y la paternidad te obliga a hacer unos ejercicios entre los cuales está la indulgencia o la tolerancia, el saber escuchar, plantarte y decir que no con todo el dolor del mundo. En fin, hay muchas cosas que son maravillosas, pero que ejerciendo una profesión cualquiera o siendo amigo o pareja no se requieren".

"Yo he descubierto que una de las cosas para las que he nacido es para ser papá. Igual que para ser músico o biólogo marino, que son mis tres grandes amores. La música, el mar y los hijos, la familia", ha añadido al respecto.

El cantante es consciente de su crecimiento y de las diferencias entre su faceta artística y profesional. "La madurez te da un entendimiento sosegado de las cosas, moderado, ponderado y, sobre todo, el aprendizaje de dejar atrás las cosas que ya no sirven", ha apuntado, a lo que añade: "La dicotomía es real. Bosé es la música, la creatividad. Cuando el artista vuelve a casa, Miguel ve a Bosé como un demente, un ser enloquecido. Una fuerza de la naturaleza que todo lo puede y todo lo arrasa. Y Miguel le aguanta porque Bosé paga las facturas".

Bosé tiene claro que quiere centrar su atención en el presente después de atravesar algunos periodos de crisis. "El espacio que ocupa el pasado es tremendo. Y hay un momento en tu vida en el que, si quieres arrancar otra aventura nueva, como estoy haciendo ahora, hay que soltar lastre. Y porque en la memoria, en el disco duro, no hay sitio para todo", ha dicho. Es optimista: "El caso es que parece que estoy estrenándome".