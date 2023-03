Belén Esteban, pillada durmiendo en directo en 'Sálvame': "Llegué reventada de los carnavales"

Sálvame ha vuelto a cazar a una de sus colaboradoras echando una cabezadita en pleno directo. El programa ha señalado a la responsable, Belén Esteban, quien se ha intentado justificar un día después de la pillada.

"Ni Pilar Vidal ni Kiko Matamoros ha sido quien se ha dormido en plató durante la emisión de Sálvame en directo", ha introducido el tema Terelu Campos. "Yo también me he dormido", se ha adelantado la de San Blas antes de conocer a quién correspondían las informaciones.

"Podríamos ser cualquiera", la ha apoyado la presentadora. Tras el vídeo que dejaba ver a la madrileña dormida en directo un día antes, la colaboradora ha delatado al compañero que la grabó en esas circunstancias: "Me grabó Miguel Frigenti porque le pillé".

Por su parte, no ha tenido problema en asumirlo: "Yo lo reconozco. Es verdad que ayer me eché una cabezada, porque llegué tan reventada de los carnavales que me quedé dormida".