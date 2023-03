Marta Roca informa de que ha ido bien la operación de cadera de su mujer, Chelo García-Cortés: "Está muy contenta"

Marta Roca, mujer de Chelo García-Cortés, se ha prestado a hablar con Sálvame para actualizar el estado de su pareja tras haber sido operada de la cadera. La tertuliana de Telecinco ha pasado por quirófano para ponerse una pequeña prótesis tras una de las caídas que ha sufrido en televisión.

"Estamos muy contentas, y el doctor Sandoval la ha vuelto a llamar y la atiende todo el día", ha detallado su mujer. Por su parte, ha insistido en que Chelo se encuentra en muy buen estado: "Está muy contenta y con ganas de irse de la clínica".

"Ella está un poco borrachita de las medicinas y eso. Y a partir de ahora a subir montañas", ha contado con humor. "Se estaba peleando con las enfermeras porque se quería levantar, yo creo que le ha dado un punto alguna medicina", ha continuado bromeando.

Además, la paciente se ha mostrado agradecida, tal y como ha contado Roca: "Quería daros las gracias. Estaba muy emocionada porque todo el equipo estaba preguntando por ella". Sobre su recupración, ha señalado: "Mañana quizás podrá andar con andador, pero la recuperación depende de la persona y la condición física de cada uno".

En cuando a qué tipo de paciente es, Roca ha reído: "No me preguntes, porque he adelgazado un kilo y medio aguantándola. Pero después de 33 años qué voy a hacer". También ha asegurado que una intervención así algo serio: "A esta edad entrar a quirófano es algo que nos impresiona a todos".