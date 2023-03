La vida sentimental de Ginés Corregüela, actual concursante de Supervivientes, es una de las tramas del reality más comentadas, tanto por el propio participante como en los platós. Ya en Tierra de nadie Yaiza aseguró ser su actual pareja, y este miércoles ha visitado Sálvame para dar más detalles de su relación.

"Llevo conociéndolo un año ya, y como pareja tras su separación, e iniciamos nuestra relación cuando él era libre igual que yo", ha descrito la novia desde un croma con un bocadillo de jamón. La defensora de Ginés ha desmentido así a su mujer, asegurando que "los papeles de la separación están ahí".

"Están en casa y soy consciente en todo momento del trámite, y no hicimos nada hasta que no hubo una sentencia", ha defendido Yaiza. La novia ha asegurado que cuando iban a comenzar una vida juntos, Ginés tuvo que irse al reality: "No dio tiempo a nada. De llamarlo el viernes, despedirse el lunes e irse el martes. Los enseres mínimos sí están en mi casa".

Y es que el primer salvado de la semana en Supervivientes fue quien "propuso que fueran a defenderlo" sus hijas y la propia Yaiza, según ha contado en la tertulia de Telecinco. "Cuando ayer Carlos Sobera me preguntó fue para que dijera que era su pareja, pero cuando hicimos el vídeo antes del reality quise presentarme como amiga de la agencia para que sus hijas tuvieran participación en esto", ha explicado.

Belén Esteban le ha preguntado entonces el papel que ha tenido ella en el matrimonio del superviviente. "La otra, la que rompió su matrimonio, no fui yo. Quiero dejar claro que la que rompió su matrimonio no fui yo, fui posterior", ha defendido Yaiza.