Cómo limpiar un cepillo del pelo según su material para que no se estropee

El cepillo o peine para el cabello es un elemento que usa de manera diaria y, como suele suceder con los artículos de belleza, cuidado y de higiene, conviene conocer algunas pautas de mantenimiento y limpieza para que no se estropeen y cumplan su función correctamente.

En el caso de los cepillos para el pelo, quitar los cabellos enredados en las cerdas es fundamental después de cada uso para conseguir que el peine sea efectivo a la hora de desenredar. Igualmente, se debe limpiar cada cierto tiempo para eliminar la suciedad a modo de polvo, caspa y grasa que pueda acumular.

Cada cuánto tiempo hay que limpiar el cepillo

Esta pregunta no tiene una respuesta fija, ya que depende del uso que se le dé y del mantenimiento que se lleve a cabo. Lo más recomendable es eliminar con la mano los pelos que queden en las cerdas después de cada uso, para después guardarlo en un cajón o estantería cerrados, de tal modo que no coja tan fácilmente la suciedad y el polvo del ambiente.

Por otro lado, se recomienda limpiar más profundamente el peine cada una o dos semanas como máximo, con el objetivo de eliminar esa suciedad o la grasa que se vaya acumulando en el cepillo debido a su uso y al contacto con el pelo y el cuero cabelludo.

La forma de realizar esta limpieza puede variar dependiendo del material con el que esté elaborado el cepillo, ya que no es lo mismo uno de plástico que uno de madera, que es más delicado.

Limpiar un cepillo de madera

Los cepillos elaborados con madera o con cerdas naturales son los más delicados y, por tanto, no se deben limpiar con cualquier ingrediente. Lo más sencillo es seguir las instrucciones del fabricante y, si no tienen, se puede usar un poco de agua mezclada con aceite de árbol de té, que es un componente que no deja grasa y que, además, es desinfectante.

Así, esta mezcla se debe aplicar a la base, al mango y a las cerdas, con un paño o bayeta limpios, para después dejar que se seque al aire libre, retirando el exceso de producto con un paño limpio.

Cómo limpiar un cepillo de metal

Este material permite una limpieza más general, de tal modo que simplemente usando agua y jabón, frotando bien todas sus partes y aclarando se pueden conseguir buenos resultados.

Únicamente hay que elegir bien el jabón que se utiliza para la limpieza, siendo muy recomendable usar el mismo champú que se emplea para lavar el cabello.

Cómo limpiar un cepillo de plástico

Al igual que el metal, el plástico no se estropea fácilmente, por lo que se puede lavar con una mezcla simple de agua y jabón, usando el champú como opción más recomendada para las cerdas, que entran en contacto directamente con el pelo y el cuero cabelludo.

El cepillo puede meterse directamente en la mezcla de agua y jabón o utilizar un paño o un cepillo de cerdas más suaves para frotar bien la base y entre las cerdas. Finalmente, habrá que dejarlo secar bocabajo para que salga todo el agua.