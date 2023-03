Esther Doña se sincera sobre cómo lleva su ruptura con Santiago Pedraz: "No sé si algún día lo superaré"

Esther Doña y Santiago Pedraz separaron sus caminos hace ya seis meses, y desde entonces la modelo no ha vuelto a encontrar el amor. Como así mismo lo ha asegurado la malagueña, lo pasó muy mal tras el fin de su noviazgo, por lo que tampoco tiene intención de volver a buscar una nueva ilusión.

"Me entra urticaria, no, no", ha asegurado Esther cuando le han preguntado sobre si está pensando en rehacer su vida. "No sé si algún día lo superaré o tendré que ir al psicólogo para superar esto". como así ha contado, actualmente se encuentra inmersa en su carrera profesional.

Y es que, como así ha explicado: "Estoy viviendo un momento muy bonito, la verdad, siempre he sido una enamorada del amor y no me veía sin pareja, lo estoy descubriendo y me está gustando mucho, estoy en una etapa muy bonita y me siento muy bien, por ahora el amor no".

En la conversación que ha compartido con Europa Press, la viuda de Griñón ha asegurado que ya ha pasado página y no tiene ningún tema pendiente con el juez: "La conversación pendiente creo que se hubiera tenido que dar en aquel momento, luego al final va pasando el tiempo, las cosas se van enfriando, lo ves con más distancia, los ves al final con más distancia. Ves al final lo que hay en cada uno y dices 'ahora ya para qué'".

Y es que, según ha contado la modelo, guarda un buen recuerdo de su relación, aunque ya no es para ella: "Yo le tengo cariño, yo le deseo todo lo mejor siempre, pero está claro que no es la persona que tiene que estar en mi vida".