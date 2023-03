Arrastrar la silla del comedor, de la cocina o de tu habitación cuando quieres levantarte o moverte es un placer peligroso, ya que puedes rayar el suelo de tu casa, sobre todo si es parqué o tarima. Y, estas rayas, que no desaparecen del suelo de nuestro hogar por mucho que limpiemos, son una desgracia que nos aqueja a todos, por eso, mal de muchos, consuelo de... ¡nadie! Porque, desde 20deCompras hemos buscado una solución económica y eficaz para no rayar el suelo al mover nuestro mobiliario del hogar en el día a día y la solución nos la han regalado las redes sociales.

Sí, has leído bien, en Instagram hemos encontrado videos virales con una nueva solución económica que casi no se ve y ayuda a no rayar el suelo de nuestra casa, sobre todo, el famoso parqué. Atrás han quedado las ruedas para mover muebles, los plásticos para el suelo o los protectores para las patas de las sillas que acaban despegándose y no son eficaces. Con esta nueva solución de silicona ajustable a cada pata de las sillas de tu casa (o, incluso, de mesas o muebles) podrás mover el mobiliario por tu tarima sin ruido y sin rayas.

Como has podido ver se trata de un protector de silicona ajustable que se adapta a la perfección a cualquier pata de una silla y permite que muevas el mobiliario sin hacer ruido, con más facilidad y protegiendo cualquier tipo de suelo. Uno de los más vendidos es este pack de 16 protectores de la marca Vabneer con fieltro en la parte inferior para proteger el suelo. Se trata de unas piezas cuadradas, transparentes para que no se vean y fáciles de ajustar a tus muebles. Además, tal y como indica el fabricante, estas tapas son aptas para madera dura, bambú, laminado, baldosas.... el objetivo es proteger el suelo de rasguños. Y, como hemos destacado, reducen el ruido porque la almohadilla de fieltro hace que no suene estridente el arrastrar una silla.

16 piezas, a un euro la unidad. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Protectores silicona Descripción: Pack de 16 protectores para las patas de las sillas de la marca Vabneer con fieltro en la parte inferior para proteger el suelo Marca: Vabneer Rating: 4.2 Autor del rating: 20deCompras Precio: 15.99 Imagen:

El anterior modelo es el más viralizado en redes sociales, sin embargo, dentro del gigante de las ventas online el modelo más económico y mejor valorado por los usuarios de Amazon es este de la marca Cz, ya que incluye 40 fundas ajustables para las patas de la silla, a menos de 0,30 céntimos la unidad, ¡todo un ahorro! No tendrás problemas para colocarlas, ya que están diseñadas para encajar sin problemas en los pies de los muebles que miden de 12 a 16 milímetros de diámetro.

Con más de 5.590 valoraciones positivas. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Protectores redondos ajustables para patas sillas Descripción: Protectores redondos ajustables para patas sillas, un pack de 40 Marca: Cz Rating: 4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 11.99 Imagen:

Por último, para que tengas más variedad a la hora de elegir entre los modelos de este invento revolucionario, cómodo y seguro para no rayar el suelo de tu casa, te destacamos uno más parecido al primero y de diámetro más grande, por si los anteriores se te quedan cortos.

Eliminan el ruido al mover las sillas. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Protectores silicona sillas y muebles Descripción: Protectores silicona sillas y muebles, que eliminan el ruido al mover las sillas. Marca: AOKITO Rating: 4.2 Autor del rating: 20deCompras Precio: 15.99 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.