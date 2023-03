El asesinato violento del pequeño Álex a manos de, supuestamente, Francisco Javier Almeida, un hombre con antecedentes penales por asesinato y violación, remueve estos días la actualidad de nuestro país que, ahora, recuerda el terrible crimen cometido el 28 de octubre de 2021.

Este miércoles, En boca de todos ha podido hablar en directo con Gonzalo Martín, tío de Álex, quien ha acudido a las sesiones del juicio, que comenzó el pasado lunes, para escuchar todas las versiones, incluida la del presunto asesino.

"Desde el primer momento he decidido quedarme y voy a seguir haciéndolo. Cuando tenga que cerrar los ojos, los cerraré; cuando me tenga que tapar los oídos, me los taparé, pero yo no voy a dejar solo a Álex en ninguna diapositiva que pongan de él. La familia no le vamos a dejar solo y yo voy a estar ahí", ha destacado Gonzalo.

De la misma manera, el tío del pequeño ha comentado cómo se encuentran los padres de Álex: "Se lo pueden imaginar. Él sale antes de tenerse que enfrentar al presunto asesino de su hijo. Una vez que ha entrado a la sala y se ha sentado a dos metros del presunto asesino -pongo el 'presunto' por si acaso-, ya me dirá usted lo que es ver, por primera vez, la cara de este presunto asesino".

Por su parte, desde el plató del matinal de Cuatro, Nacho Abad ha destacado: "Ya es un asesino porque ya mató y fue condenado. Por tanto, es un asesino. Yo prefiero olvidarme del 'presunto' porque, en este caso, la justicia lo va a condenar a prisión permanente revisable como pedís. Estoy terriblemente impactado por la frase de David, el padre, diciendo 'nos ha robado la alegría'. Además de eso, ¿no os sale ira?".

"Claro que sale ira. Pero es lo que he dicho desde el primer momento, vamos a ser prudentes, podemos decirle 50.000 palabras a este monstruo, a esta bestia. Pero somos una familia prudente, nos lo vamos a callar y si un día las tenemos que decir, lo haremos porque es durísimo ver lo que estamos viendo. Es cierto que sentimos ira y rabia", ha agregado el tío del pequeño que, además, ha recalcado que la herida por la muerte de Álex "no se va a cerrar nunca, en la vida".

"Es cierto que con la condena vamos a tener que empezar a vivir una vida diferente, sin Álex, pero así la familia no puede vivir. Vivir con este dolor y esta pena... Es cierto que lo recordamos las 24 horas del día desde hace 17 meses, pero tenemos que poner un punto aparte o seguido y cambiar el tipo de vida, aunque no lo vamos a olvidar jamás".

Respecto a los padres de Álex, Gonzalo ha destacado que tienen su trabajo y un hijo pequeño al que dedican el tiempo libre que tienen: "El hijo pequeño está sufriendo tanto o más que los padres, pero el crío, con siete años, tiene que tener una infancia feliz y tirar para delante, como sea, alegre, que es lo que se merece. Es cierto que con la falta de su hermano, pero con la ayuda de la familia y de sus padres, el crío tiene que ser feliz".