Rosa Benito ha sorprendido a todos sus seguidores tras confesar nuevos datos sobre su situación laboral. La que fuera colaboradora de Sálvame ha confesado que llegó a tener una reunión con Paolo Vasile en la que estuvo a punto de volver a su puesto en el programa de Telecinco.

La ganadora de Supervivientes 2011 ha utilizado Twitter para dar a conocer el acercamiento. Sin embargo, actualmente la cuenta de Rosa se encuentra en privado. Todo comenzó cuando un seguidor le preguntó si el no volver a la cadena era una decisión suya o de la propia productora.

Ante esta pregunta, la andaluza no dudó en responder: "Me sentaron el año pasado, me invitaron a una comida y me dijo Vasile: 'Me haces falta en Sálvame', a lo que yo les contesté (había otra persona): 'Ahora es tarde señor'".

Pero, ella no fue la única a la que le pidieron volver al programa de Jorge Javier Vázquez: "A Terelu también se lo propusieron por entonces y ella sí aceptó".

Así, Rosa ha demostrado como Paolo Vasile intentó volver a recuperar a las grandes caras del programa meses antes de finalizar su papel como Consejero Delegado de Mediaset. Tras el cambio de dirección, el acercamiento de la que fuera cuñada de Rocío Jurado se hizo aún más complicado.

Y es que, actualmente, su nombre es uno de los no se pueden nombrar en el grupo. La última apareción de Rosa Benito es los platós, tuvo lugar el pasado mes de octubre en una entrevista a José Ortega Cano para Ya es mediodía. Desde aquella charla en la que el torero aseguró que "su semen era de fuerza", los caminos de Rosa y Mediaset no se han vuelto a cruzar.