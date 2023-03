Portes Obertes del Catalanisme debat sobre les reformes que s'haurien d'abordar "després de l'esgotament del procés"

La plataforma Portes Obertes del Catalanisme considera que "el procés independentista tal com s'ha conegut fins ara es pot donar per acabat" i per això defensa que "la millora de l'autogovern de Catalunya i el seu encaix dins d'Espanya difícilment es podran resoldre sense reformes ambicioses".

Per fer propostes de futur, ha convocat aquest dimecres un debat a les 19 hores a l'Espai Francesca Boinmaison, en el qual participaran Astrid Barrio, professora de Ciència Política de la UV; Joan Botella, catedràtic de Ciència Política de la UAB i expresident de Federalistes d’Esquerres; i Vicent Soler, exconseller d'Hisenda de la Generalitat valenciana i catedràtic d'Economia aplicada de la UV.

Segons expliquen en un comunicat, Portes Obertes del Catalanisme planteja que algunes d'aquestes reformes (com finançament, competències o reforma del Senat...) són de gran profunditat, però d'altres (conferències sectorials, conferència de presidents; millor participació de les comunitats a Europa; millora de la participació en el treball legislatiu, reconeixement efectiu de la pluralitat lingüística i cultural de les diverses nacions i regions que conformen Espanya) es poden implementar amb voluntat política.

Per tot plegat, consideren que "posar al dia l’arquitectura territorial de l'estat serà beneficiós per a l’Espanya plural i diversa".

En aquest acte, que té el suport de Club Cortum i Federalistes d'Esquerres, donarem a conèixer un nou document dins la nostra col·lecció Mirades des del Catalanisme: Fem possible el camí de les reformes.