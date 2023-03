Tener un bebé es uno de los deseos de muchas parejas y, para ello, a menudo recurren a la fecundación in vitro. Este fue el caso de una pareja, que confió en el Servicio Andaluz de Salud para llevar a cabo el embarazo y, para su sorpresa, han descubierto que a la madre le implantaron un embrión que no era del padre.

Indignados, los progenitores denuncian que hubo un error con la muestra durante el proceso. Para ellos, tener un hijo en común era imposible por la vía natural y, tras dos años de intentos, probaron la fecundación in vitro. Este miércoles, Espejo Público ha podido hablar en directo con el abogado de la familia.

En los últimos meses, el padre no ha dejado de escuchar comentarios acerca del poco parecido que tenía con el bebé, pero no fue hasta que un conocido se dio cuenta de que el grupo sanguíneo del bebé no coincidía con la doble filiación de los progenitores cuando saltaron todas las alarmas.

Con esto, el padre optó por hacerse una prueba de paternidad, donde confirmó que el grupo sanguíneo no era coincidente. La familia no conoce la identidad del varón que ha suministrado la muestra de semen y lamentan que el niño se verá privado "de por vida del vínculo natural biológico de quien es su padre": "El día que tenga hijos tendrá que aceptar que no son nietos biológicos de su padre".

Este miércoles, durante su conversación con Espejo Público Ignacio Martínez, abogado de la pareja afectada, ha señalado que los padres sufren un shock emocional fuerte porque, por un lado, tienen un bebé al que quieren y, por otro, han recibido esta noticia de impacto.

El letrado, además, ha destacado que los padres han pedido una indemnización de un millón de euros al Servicio Andaluz de Salud y, además, han solicitado que se lleve a cabo una investigación exhaustiva para dar con el padre biológico del niño. Además, Martínez ha agregado que desconocen si este error de protocolo puede haberse dado también en el caso de otros pacientes.